Beautiful Anticipazioni Americane: Liam e Bill condannati da una malattia genetica?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni americane di Beautiful potrebbero riservarci un colpo di scena. Nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5, Liam e Bill potrebbero scoprire di soffrire di una malattia genetica.

Beautiful potrebbe presto riservarci un colpo di scena. Nelle prossime puntate americane della Soap, Bridget e Finn insieme alla dottoressa Buckingham investigheranno sulla malattia di Liam e probabilmente scopriranno qualcosa di infinitamente preoccupante. Per lo Spencer potrebbero essere in arrivo tempi duri ma non soltanto per lui ma anche per suo padre Bill, con cui ha da poco avuto una bruttissima discussione, sfociata con le dimissioni del giovane rampollo e la totale noncuranza di questo da parte del magnate. Ma cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi, presso in arrivo anche su Canale5?

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam ha una malattia incurabile

Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo il ritorno di Bridget. La dottoressa Forrester sarà determinante per curare Liam che, come vi abbiamo già anticipato, ha avuto un terribile malore che lo ha quasi ucciso. Se non fosse stato per Steffy il ragazzo sarebbe sicuramente morto, ma le sue condizioni di salute, sebbene in questo momento sia vigile e pronto a tornare a casa, saranno presso dichiarate compromesse. Proprio Bridget riferirà a Finn per primo e poi a Liam che il suo male è purtroppo incurabile. È probabile che la figlia di Brooke e il figlio di Sheila cercheranno qualche cura innovativa per salvare la vita del ragazzo, ma sul web si sta facendo spazio anche un’altra teoria che potrebbe spiegare l'assurdo comportamento di Bill.

Beautiful: Bill e Liam hanno una malattia genetica?

La malattia di Liam potrebbe presto risultare ereditaria. Questo vorrà dire che i medici faranno le indagini anche sui suoi parenti, Bill ovviamente compreso. Spencer senior verrà presto a sapere che suo figlio è stato ricoverato in gravi condizioni. Non si esclude che possa andare pure a trovarlo nonostante il loro duro litigio. Ma quella che circola sul web è una teoria che vede padre e figlio scoprire di avere una malattia genetica, che nel suo decorso modifica il comportamento e potrebbe provocare svenimenti come è successo a Liam.

Bill e Liam potrebbero averla entrambi a uno stadio diverso e potrebbe addirittura spiegare il perché di tanti comportamenti strani che Dollar Bill sta avendo in questo periodo. Ovviamente ci riferiamo al fatto di volere a tutti costi aiutare Luna e di non riuscire a capire quanto dolore sta causando alla sua famiglia.

Bill è malato? Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate americane di Beautiful.

Siamo certi che Liam non stia bene e che sia affetto da una malattia che, come abbiamo detto, presso risulterà incurabile. Bill potrebbe scoprire di avere la medesima cosa e che sia proprio questa malattia a modificare il suo comportamento. È una teoria molto particolare ma che in realtà speriamo che sia vera. Non ci siamo ancora arresi all’idea che Bill sia ancora l’uomo di un tempo, quello che vuole proteggere la sua famiglia a ogni costo e non vogliamo credere al fatto che abbia completamente dimenticato i suoi affetti solo perché ha trovato Luna. Insomma, per quanto possa essere qualcosa di assurdo il pensiero che una malattia genetica, un problema al cervello possa essere la causa di tutto il male compiuto dallo Spencer ci lascia in un certo modo più sereni. Ma tutto questo si realizzerà? Vedremo davvero la scoperta di questa terribile situazione che potrebbe costringerci a salutare uno dei protagonisti più importanti della Soap o forse addirittura due?

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.