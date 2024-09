Beautiful ed Endless Love, cambio di programmazione: Le Soap non vanno in onda il 29 settembre 2024. Ecco perché

Anticipazioni TV

Cambio di programmazione per Beautiful ed Endless Love per l'ultimo week-end di settembre 2024. Le Soap non andranno in onda domenica 29 settembre 2024. Scopriamo perché.

Sarà un autunno caldissimo e pieno di cambiamenti, quello che passeranno le Soap di Mediaset. L’ultimo weekend di settembre 2024 porterà con sé le prime modifiche. Beautiful ed Endless Love non andranno in onda domenica 29 settembre 2024 ed è probabile che questo palinsesto venga mantenuto per tutto l’autunno. Ma perché ci sarà questa rivoluzione nel palinsesto di Canale5?

Beautiful ed Endless Love sospese per il weekend: Le Soap non andranno in onda domenica 29 settembre 2024

Il weekend di Canale5 è pronto a un cambiamento. Domenica 29 settembre 2024, Beautiful ed Endless Love non andranno in onda. Le Soap lasceranno spazio all’esordio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, come comincerà alle ore 13.55 circa e durerà sino alle 16.00. Il talent torna sulla rete ammiraglia del Biscione leggermente in ritardo rispetto al solito e potrebbe occupare tutto il primo pomeriggio della domenica anche nelle prossime settimane. Sicuramente domenica prossima non seguiremo le vicende della famiglia Forrester e neanche quelle di Kemal e Nihan, che però ci fanno compagnia nelle prime serate del venerdì.

Beautiful ed Endless Love: ecco le trame del 30 settembre 2024

Beautiful ed Endless Love non andranno in onda domenica 29 settembre 2024 ed è probabile che anche domenica 6 ottobre 2024 succeda la medesima cosa. Le Soap continueranno ad andare sicuramente in onda il sabato. Dopo le puntate del 28 settembre 2024, per rivedere i Forrester e Nihan e Kemal dovremo quindi aspettare lunedì 30 settembre 2024. Ecco le Anticipazioni degli episodi che vedremo lunedì:

Beautiful, Anticipazioni del 30 settembre 2024

Steffy non rivelerà a Liam di avere dei sospetti su Hope e terrà per sé i suoi dubbi. La Logan intanto continuerà a crucciarsi per gli strani sentimenti che ha cominciato a provare per Thomas e avrà paura di dover affrontare l’ira di suo marito quando riuscirà a tornare a casa. Il pilota del jet informerà lei e il Forrester che l’aereo è stato riparato ed è pronto a partire. Durante il viaggio qualcosa andrà di nuovo storto: Hope tornerà a fare strani sogni sul suo collega!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.

Endless Love, Anticipazioni del 30 settembre 2024

Kemal dà a Tufan una lettera da consegnare al ricattatore di Emir, convinto che si tratti di Asu. Tufan decide di non seguire le indicazioni di Kemal e invece che chiamare Asu, consegna la missiva direttamente a Emir. Nella lettera il Soydere pronone ad Asu di allearsi per distruggere insieme il Kozcuoğlu e in cambio le propone di cederle le azioni della Kozcuoğlu, di cui lui è in possesso.

La Promessa e My Home my Destiny: grandi cambiamenti in arrivo per queste Soap

I grandi cambiamenti di Mediaset vedono però protagoniste altre due Soap, La Promessa e My Home my Destiny. Le vicende della tenuta dei Lujàn da lunedì 30 settembre 2024 cambieranno rete anche se andrà comunque in onda un episodio su Canale5, alle 16.40. Da martedì 1° ottobre 2024, My Home my Destiny prenderà il suo posto e potremo continuare a seguire l’amore tra Jana e Manuel alle ore 19.35 su Rete 4, con puntate di circa un’ora.