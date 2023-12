Beautiful: ecco tutto quello che è successo nelle puntate in onda su Canale5 dall'11 al 16 dicembre 2023 (VIDEO)

Anticipazioni TV

Rivediamo insieme quello che è successo nelle puntate della Soap Beautiful, andate in onda su Canale5 dall'11 al 16 dicembre 2023.

Nuova settimana di tensione per Hope, Brooke e Liam. Nelle puntate di Beautiful, andate in onda su Canale5 dall’11 al 16 dicembre 2023, Hope si è trovata ancora una volta a dover lottare per Douglas e a farlo non solo contro Thomas ma anche contro Steffy, sempre più convinta che la sua famiglia – nipote compreso – debba stare unita. Intanto Sheila ha rischiato di mettersi nei guai e di essere scoperta dalla Forrester, fuori da casa sua. A salvarla, in corner, è stato Deacon. Brooke invece ha dovuto convincere Ridge a non lasciarla da sola a casa e a non tornare a vivere da Eric.

Anticipazioni Beautiful: Hope contro tutti

La settimana che si è appena conclusa ha visto Hope con le spalle ancora più al muro. La Logan non vuole una guerra per la custodia di Douglas ma non tutti la pensano come lei. Steffy, per esempio, sta affilando i coltelli, pronta a tutto per vedere la sua famiglia unita, nipotino compreso. La figlia di Brooke ha quindi capito di non avere molti alleati al suo fianco, anche se Thomas sembra essere diverso, più attento ai desideri sia della sua ex che di quelli di suo figlio. Il ragazzo le ha mostrato grande affetto e grande considerazione, tanto da invitarla alla festa dei Forrester, a casa di Eric. Questo invito ha però scatenato la rabbia sia di Liam che di Brooke, esclusi ancora una volta da tutto quello che sta succedendo.

Beautiful Anticipazioni: Brooke prega Ridge di non lasciarla

Le continue feste a casa di Eric, organizzate da Steffy, stanno facendo infuriare Brooke. La Logan ha ribadito al marito di non fidarsi di Thomas. Per tutta risposta lo stilista le ha proposto di tenere d’occhio da vicino suo figlio, trasferendosi di nuovo a Villa Forrester. La bionda è scattata sull’attenti e ha pregato suo marito di non lasciare la loro dimora, per nessuna ragione al mondo. La sua paura è ovviamente quella di dare campo libero a Taylor e di farla avvicinare pericolosamente al suo amato consorte.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila rischia grosso

Dopo aver origliato la conversazione di Finn con Bill e aver ascoltato la confessione fatale del figlio, Sheila si è convinta di poter uscire allo scoperto e di poter correre tra le braccia del suo bambino. Per vederlo e per passare del tempo con lui, si è rimessa la parrucca e si è diretta alla casa sulla scogliera, pronta a rientrare nella vita del bel dottor Finnegan. Accortasi però della presenza di Steffy, la Carter è rimasta a guardare dalla finestra, con il grande rischio di essere scoperta. E sarebbe davvero successo così se Deacon non l’avesse fermata. Lo Sharpe, preoccupato di non averla più trovata nel suo piccolo appartamento, è corso a cercarla e ha azzeccato il punto esatto in cui lei si trovava. Dopo averla convinta ad andarsene, il barista è stato sorpreso da Steffy e ha dovuto inventare una serie di scuse per convincere la ragazza che si trovasse là per caso. Per fortuna la giovane gli ha creduto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.