Beautiful: ecco tutto quello che è successo nelle puntate in onda su Canale5 dal 4 al 9 dicembre 2023 (VIDEO)

Anticipazioni TV

Rivediamo insieme quello che è successo nelle puntate della Soap Beautiful, andate in onda su Canale5 dal 4 al 9 dicembre 2023.

Settimana impegnativa per Hope e Sheila, coinvolte in rivelazioni che hanno sconvolto totalmente la loro vita. Nelle puntate di Beautiful andate in onda dal 4 al 9 dicembre 2023, la Logan si è trovata con le spalle al muro dopo le dichiarazioni anzi le preghiere di Thomas mentre la Carter si è convinta che suo figlio non solo le sia grato ma la ami a tal punto da sentire la sua mancanza. E il risultato è stato piuttosto inquietante. Rivediamo insieme – con VIDEO - cosa è successo.

Beautiful: Thomas guadagna punti con Hope

La guerra per la custodia di Douglas sta diventando sempre più serrata. Thomas è passato all’attacco in modo, stavolta, non subdolo. Il ragazzo ha supplicato Hope di non separarlo da suo figlio e di permettergli di vivere con lui, per ricostruire un rapporto sincero. Le parole del ragazzo hanno colpito profondamente la giovane, che non se l’è sentita – per ben due volte – di riportare il bambino allo chalet, guadagnandosi dei rimproveri sia da Liam che da Brooke, tra i due sicuramente la più furiosa. La bionda è infatti più che convinta che i Forrester – Steffy e Taylor in realtà – stiano tramando contro di lei.

Beautiful: Finn ammette di provare sentimenti contrastanti per Sheila

L’argomento più scottante di questa settimana è stato però la confessione fatale di Finn a Bill. Il ragazzo ha rivelato allo Spencer di provare dei sentimenti contrastanti nei confronti di Sheila. Sebbene sia felice di non averla più tra i piedi e non possa perdonarla per quello che ha fatto, il dottore ha ammesso di esserle grato per averlo messo al mondo e di aver desiderato che fosse una persona migliore. Parole che Sheila ha sentito e che ha interpretato a modo suo.

Beautiful: Sheila pronta a tornare nella vita di Finn

Sheila ha sentito la confessione di Finn e ha quindi deciso di ritornare nella vita del figlio. Convinta che il ragazzo la ami e che possa voler recuperare un rapporto con lei, la Carter ha deciso di dirgli che è viva e ha cercato di intrufolarsi a casa di Steffy. Peccato che Deacon l’abbia fermata in tempo. In realtà Sheila non è riuscita a sentire la verità su quello che pensa il suo bambino, che si è confidato con Steffy e ha confessato anche a lei i suoi sentimenti contrastanti ma si è detto più che mai convinto che la malefica rossa abbia avuto la fine che meritava.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.