Beautiful, Anticipazioni Puntata del 6 dicembre 2023: Finn fa a Bill una confessione fatale. Sheila ha una nuova arma!

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 6 dicembre 2023, alle ore 13.45, Finn farà una confessione che gli sarà fatale. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che il dottore confesserà a Bill di essere grato a Sheila per averlo messo al mondo. Il ragazzo spiegherà allo Spencer di essere furioso con la donna ma di provare uno strano sentimento che non gli permette di odiare del tutto la sua madre naturale. Se non fosse stato per lei, lui non sarebbe in vita e non avrebbe mai potuto conoscere Steffy e diventare il padre di Hayes. Il dottore non può sapere che queste parole diventeranno delle lame taglienti contro la sua famiglia. Sheila lo sentirà e si convincerà di avere ancora speranza con lui. Intanto a casa di Brooke, lei e Liam rifletteranno su cosa sta succedendo tra Hope.

Anticipazioni Beautiful: Finn confessa a Bill di essere grato a Sheila

Deacon è impazzito. Sheila li ha messi di nuovo nei guai, entrambi. La Carter si è presentata a Il Giardino proprio quando Finn stava pranzando con Li e ha rischiato di farsi vedere e riconoscere. Per loro fortuna il Finnegan non ha visto nulla e ha continuato la sua giornata senza tanti pensieri. Bill lo ha raggiunto poco dopo e si è seduto a parlare con lui. Il giovane lo ringrazierà per aver aiutato Li e per essere corso in suo aiuto e gli confesserà di essere molto stordito dagli strani sentimenti che prova per Sheila. Gli confesserà di sentirsi grato alla Carter e di non riuscire a odiarla del tutto, non sapendo che è grazie a lei che è in vita e che ha potuto conoscere Steffy.

Beautiful Anticipazioni: Sheila sente le parole di Finn e si convince di avere una chance con lui

Finn sarà molto sincero con Bill. Non potrà perdonare Sheila ma non può non ammettere che senza di lei, lui non sarebbe in vita. Le deve quindi almeno qualcosa; è merito suo se ha potuto avere la vita che ha avuto e ha potuto conoscere Steffy. La bontà di Finn diventerà un’arma a doppio taglio. Sheila sentirà le sue parole e si convincerà di avere una chance con lui. Intanto Brooke e Liam continueranno a parlare di Hope e Thomas e del loro incontro. Lo Spencer confermerà alla suocera di avere estrema fiducia nella moglie e di essere sicuro che non si lascerà influenzare dal Forrester.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas ha guadagnato un vantaggio su Hope

L’incontro tra Thomas e Hope darà degli strani risultati. Le suppliche del Forrester, accorate e sincere, faranno presa sulla Logan. La ragazza comincerà a pensare che non sia del tutto giusto impedire a Douglas di vivere con suo padre. Insomma sembrerà vacillare. Thomas invece riferirà molto presto ai suoi genitori di non volere una guerra con la sua ex e di voler rispettare i suoi sentimenti, come vuole che lei faccia con i suoi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.