Beautiful: ecco tutto quello che è successo nelle puntate in onda su Canale5 dal 27 novembre al 2 dicembre 2023 (VIDEO)

Anticipazioni TV

Rivediamo insieme quello che è successo nelle puntate della Soap Beautiful, andate in onda su Canale5 dal 27 novembre al 2 dicembre 2023.

Le puntate di Beautiful andate in onda su Canale5 in questa settimana che si sta per concludere, ovvero dal 27 novembre 2023 al 2 dicembre 2023, ci hanno riservato delle sorprese colorate. Negli episodi abbiamo visto Hope trovare a casa di Deacon una donna misteriosa e convincersi che suo padre abbia una nuova fidanzata. La ragazza non ha capito che si trattava di Sheila e si è allontanata da Il Giardino con un punto interrogativo enorme in testa. Ridge intanto ha messo di nuovo in chiaro le cose con lo Sharpe e lo ha invitato a non farsi più vedere. Liam e Brooke hanno cercato di rabbonire il Forrester ma senza grandi successi. Lo stilista rimarrà sempre convinto che sia pericoloso. Brooke ha invece cercato di aiutare sua figlia a risolvere la questione dell’affido di Douglas ma ha finito per scontrarsi con Taylor, in un modo piuttosto insolito.

Anticipazioni Beautiful: Hope conosce Lina (Sheila travestita) a casa di Deacon

Nelle scorse puntate Hope si è trovata in una situazione molto difficile e di certo sua madre non le ha dato una mano. Brooke ha continuato imperterrita a martellare la figlia dicendole di stare attenta ai Forrester e di non cedere davanti a Thomas. La ragazza vuole però solo il bene di Douglas e queste beghe famigliari cominciano a stancarla. Per questo motivo ha deciso di raggiungere casa di Deacon, per trovare un minimo conforto, da una persona non così coinvolta come la sua mamma. La giovane ha però trovato una sorpresa: una donna misteriosa, che dice di essere un’amica, speciale, del su papà. Hope è rimasta sconvolta ma soprattutto non si è accorta che la persona in questione sia Sheila travestita.

Beautiful Anticipazioni: Deacon in ansia per l’incontro tra Sheila e Hope

Deacon ha ricevuto la poco piacevole visita di Ridge, passato alle maniere forti con lui e deciso a tenerlo lontano dalla sua famiglia. Il Forrester è stato molto chiaro con lo Sharpe e gli ha intimato di non farsi vedere più nelle sue proprietà e vicino alla sua famiglia. Lo scontro si è concluso con il barista che ha dovuto calmare Hope, su di giri per l’incontro con Lina/Sheila e con Ridge che ha ribadito a Liam, Brooke e Hope – nel mentre tornata a casa – di non credere alla redenzione del suo rivale e di non poterlo fare mai e poi mai.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Taylor in guerra con i colori

Nelle puntate andate in onda dal 27 novembre al 2 dicembre 2023 è successo anche che Hope abbia scoperto la decisione di Thomas di non riportare Douglas a casa. Quello che è accaduto dopo ha del tragicomico. Brooke, furiosa, è arrivata a Villa Forrester per parlare con Eric e trovare in lui un appoggio ma ha finito per scontrarsi con Taylor e a darsi battaglia con lei a suon di tempere. Le due si sono gettate addosso i colori che Douglas aveva lasciato sul tavolino del salone. Ridge le ha sorprese in questo modo e ne è rimasto profondamente deluso. Intanto Hope e Steffy hanno avuto un nuovo battibecco e la Logan ha accusato la sorellastra di aver causato – insieme a sua madre – una nuova guerra tra le loro famiglie. Il colloquio tra le due è stato interrotto da Thomas, che ha chiesto alla sorella di poter parlare da solo con la sua ex moglie, a cui deve dire delle cose molto importanti.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.