Beautiful: ecco tutto quello che è successo nelle puntate andate in onda su Canale5 dal 20 al 25 novembre 2023 (VIDEO)

Anticipazioni TV

Rivediamo insieme quello che è successo nelle puntate della Soap Beautiful, andate in onda su Canale5 dal 20 al 25 novembre 2023.

Le puntate di Beautiful di questa settimana, che sta per concludersi, ci hanno riservato lotte in famiglia e ricatti molto convenienti. Negli episodi andati in onda dal 20 al 24 novembre 2023 e in quello che vedremo oggi, 25 novembre 2023, tra poche ore, Brooke e Taylor si sono trovate di nuovo una contro l’altra, con una piccola vittoria da parte della Hayes, che è riuscita a non far invitare la sua nemica alla festa in onore di Finn a Villa Forrester. Sheila ha invece corrotto Deacon e si è assicurata il suo aiuto mentre Hope ha cercato di calmare la situazione con Thomas, rimanendo però piuttosto scottata dalle decisioni improvvise del Forrester. Vediamo insieme un piccolo riassunto, con video, di quanto accaduto.

Beautiful: Taylor vince la sua battaglia contro Brooke

Brooke è convinta che Taylor e Steffy stiano complottando contro di lei e che Douglas sia solo un pretesto per portarle via Ridge. La Logan ha così attaccato la sua rivale ma sul campo sembra che la Hayes, per il momento sia in vantaggio. È infatti riuscita, senza troppa fatica, a non far invitare Brooke alla grande festa a Villa Forrester, per festeggiare Finn. Durante il party, Taylor e Ridge sono sembrati più che mai complici e ovviamente felici per i loro figli e Donna, preoccupata, ha chiamato sua sorella per avvertirla che la sua nemica di sempre sta conquistando un vantaggio, che lei dovrà presto fermare.

Anticipazioni Beautiful: Hope in ansia per Thomas

Le puntate andate in onda nella settimana che sta per concludersi, sono state caratterizzate soprattutto dall’ansia di Hope per Douglas. La Logan ha cercato, per tutti gli episodi, di convincere Thomas a cambiare idea a lasciare che il loro figlio non lasciasse la sua casa. Ma il Forrester ha giocato sporco e ha approfittato di una notte insieme al bambino, a Villa Forrester, per tenerlo con sé più tempo, almeno sino alla festa organizzata dalla sua famiglia e in cui Donna ha fatto un regalo molto importante a Eric: appendere il suo ritratto sopra il camino. Hope ha dovuto accettare questa decisione, non ha avuto scelta e prima di partecipare pure lei al party, ha deciso di raggiungere Deacon per avere da lui conforto.

Trame Beautiful: Sheila si assicura l’aiuto di Deacon

Tra Sheila e Deacon invece si è creato uno strano ma non impensabile sodalizio. La Carter ha corrotto lo Sharpe promettendogli una grossa somma di denaro, in cambio del suo aiuto e di un nascondiglio sicuro. Il barista sembra aver accettato e pare pensare già al cambio di vita che potrà fare con questo denaro. Dovrà solo impedire che nessuno si accorga della malefica rossa a casa sua ma incontrerà presto un intoppo, che lo farà tremare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.