Beautiful: ecco tutto quello che è successo nella settimana dal 9 al 14 ottobre 2023 (VIDEO)

Anticipazioni TV

Rivediamo insieme quello che è successo nelle puntate della Soap Beautiful, andate in onda su Canale5 dal 9 al 14 ottobre 2023.

Nelle puntate di Beautiful andate in onda la settimana appena passata, Finn ha finalmente conquistato la libertà. Grazie all’aiuto di Bill e Liam, a cui Li ha raccontato tutta la verità, il giovane dottore ha potuto riabbracciare sua madre e correre da Steffy, volata a Montecarlo per ritrovare la serenità e per curare le sue ferite. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto con il supporto di alcune clip video.

Anticipazioni Beautiful: Taylor e Ridge hanno deciso di raggiungere Steffy a Montecarlo

Ridge e Taylor sono rimasti sconvolti dal sapere che Steffy ha deciso di ricoverarsi in una clinica psichiatrica, per superare il trauma della morte di Finn. I due, preoccupati per lei, hanno rotto ogni indugio e hanno preparato le valigie per raggiungerla nel Principato e darle, da vicino, tutto il loro supporto. Gli ex coniugi Forrester sono saliti sul jet privato della famiglia e sono rimasti irraggiungibili per tutte le ore del volo, senza sapere cosa stava accadendo a casa di Bill.

Beautiful Anticipazioni: Taylor ha rifiutato Deacon

Prima di partire, Taylor ha dovuto affrontare una situazione molto particolare. Deacon si è presentato di nuovo nel suo studio e le ha confessato di essersi preso una cotta per lei e di avere il desiderio di avere una storia d’amore. La Hayes lo ha rimesso al suo posto e gli ha rivelato di non provare lo stesso per lui e di essere anzi così tanto impegnata a proteggere Steffy, da non voler neanche pensare a questioni sentimentali. Lo Sharpe ha però compreso che se si fosse trattato di Ridge, le cose sarebbero state ben diverse.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill e Liam hanno salvato Finn da Sheila

A casa di Bill, Li è finalmente uscita allo scoperto e ha rivelato allo Spencer e a Liam quello che le è capitato. Padre e figlio si sono subito mossi per salvare Finn, vivo e vegeto, dalle grinfie di Sheila e mentre Liam è rimasto alla villa – raggiunto poi da Hope – per chiamare e avvertire Baker, Bill è corso dal Finnegan per fermare la Carter, portare il ragazzo sul suo jet privato e volare insieme a lui a Montecarlo per ritrovare Steffy. Li è rimasta a piantonare Sheila, peccato però che Mike sia intervenuto e abbia permesso alla malefica rossa di scappare. Intanto Hope e Liam hanno avvertito Brooke, Eric e Thomas della grande e bella novità, che Ridge, Taylor e persino Steffy stanno per scoprire: Finn è ancora tra loro e l’amore trionferà.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.