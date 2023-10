Beautiful: ecco tutto quello che è successo nella settimana dal 23 al 28 ottobre 2023 (VIDEO)

Anticipazioni TV

Rivediamo insieme quello che è successo nelle puntate della Soap Beautiful, andate in onda su Canale5 dal 23 al 28 ottobre 2023.

Settimana densa di eventi nelle trame di Beautiful, quella che ci stiamo lasciando alle spalle. Nelle puntate della Soap, andate in onda su Canale5 dal 23 al 28 ottobre 2023, Brooke si è trovata a mettere una pezza – insufficiente – a un errore della figlia. Hope ha avuto un momento di leggerezza fatale per il matrimonio della madre, postando una foto che la ritrae insieme alla sua mamma e al suo papà alla Forrester Creations. Ridge è andato su tutte le furie, visto la sua chiara intenzione di non voler più vedere lo Sharpe vicino a sua moglie e nelle sue proprietà. Lo stilista, deluso dal comportamento di Brooke, si è lasciato andare tra le braccia di Taylor, con cui si è scambiato un bacio appassionato, che non riesce ancora a dimenticare. Steffy invece ha cominciato il suo faccia a faccia con Li, colpevole di non averle detto che Finn era vivo.

Anticipazioni Beautiful: Che pasticcio Hope!

Hope ha combinato un pasticcio. La ragazza non ha saputo resistere e, felice di passare del tempo insieme ai suoi genitori e senza Ridge che li interrompesse, ha caricato una foto che li ritrae insieme. Un errore che è stato fatale a Brooke, che l’ha subito rimproverata per quello che ha fatto e l’ha spinta a cancellare il post, nella speranza che suo marito non l’avesse già visto. Hope all’inizio non ha compreso il perché di una simile arrabbiatura e ha ammesso di essere stanca di doversi sempre difendere dagli attacchi del Forrester e di non essere libera di stare con i suoi. Poi però, capito che il suo gesto impulsivo non sarà letto in questo modo dallo stilista, i cui rapporti con sua madre non sono di certo idilliaci, si è scusata più volte sperando di non aver causato troppi danni.

Beautiful Anticipazioni: È passione tra Ridge e Taylor

Il post di Hope ha creato molti danni. Ha reso Ridge molto più vulnerabile al fascino di Taylor, con cui aveva già ritrovato un feeling. Lo stilista, deluso dal comportamento della moglie, si è lasciato trascinare dalla passione e ha baciato la Hayes. Quanto successo ha lasciato il segno su entrambi e Ridge, nonostante al ritorno a Los Angeles abbia chiarito con Brooke, non è riuscito a dimenticare il momento di grande sintonia, provato con la sua ex moglie. La situazione è destinata a diventare molto bollente.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy contro Li!

Steffy e Finn sono tornati a Los Angeles e la Forrester è finalmente di nuovo felice. Ha però un sassolino nella scarpa da togliere. La ragazza ha affrontato Li e le ha chiesto perché mai non l’abbia avvisata che suo marito era vivo e abbia invece preferito tenerla lontana. La suocera le confesserà di non averla voluta coinvolgere per non far correre altri pericoli al figlio. Lo scontro tra le due donne continuerà e sarà molto duro.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.