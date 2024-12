Beautiful: ecco cosa è successo nella Soap nel 2024 e cosa succederà nel 2025

Anticipazioni TV

È stato un anno complicato e ricco di sorprese. Tra inganni, vendette, amori iniziati e finiti, il 2024 si sta concludendo con il botto... e così inizierà anche il 2025, che ci riserverà altri colpi di scena inaspettati. Ecco cosa è successo nelle puntate di Beautiful e cosa succederà nella Soap di Canale5.

Tra poche ore saluteremo il 2024 e cominceremo il 2025. Nel nuovo anno ci aspettano grandi novità in tutte le Soap di Canale5, anche in Beautiful. Sì perché le prossime puntate inedite della Soap, che torneranno a farci compagnia dal 7 gennaio 2025, ci riserveranno dei colpi di scena sensazionali, in cui tutti i protagonisti saranno coinvolti. Ma cosa succederà ma soprattutto cosa è successo nell’anno che stiamo per lasciare? Vediamo insieme.

Beautiful: un 2024 intenso per Brooke, Hope, Thomas e Steffy

Thomas inganna tutti e mette nei guai Brooke

Il 2024 è stato ricco di novità e di colpi di scena. Abbiamo cominciato l’anno con la battaglia alla custodia esclusiva di Douglas, che ha portato Hope e Brooke di nuovo contro Steffy ma ha soprattutto scatenato la follia di Thomas che, per riavere suo figlio e per mettere ko la sua matrigna, è arrivato a far accusare la Logan di averlo denunciato ai servizi sociali. Il giovane Forrester ha usato il programmino cambia voci del suo bambino, per simulare una telefonata di Brooke e per portare suo padre a chiudere ogni rapporto con lei, dopo averlo scoperto. Ridge, sentendosi tradito dalla moglie, ha deciso di divorziare da lei e di tornare accanto a Taylor.

Douglas scopre l’inganno di suo padre e Steffy ferma le nozze tra i suoi genitori

Peccato che l’inganno di Thomas non sia durato molto. È però durato il tempo di portare Ridge a chiedere a Taylor di sposarlo, di nuovo. Il piano del Forrester viene sventato da Douglas e Steffy, che alla fine decide di fermare i suoi genitori e si guadagna la fiducia del nipote, tanto che il piccolo chiede di andare a vivere con lei sino a quando Hope e Thomas non avranno imparato a mettere da parte le divergenze tra di loro per amor suo.

Beautiful: Brooke e Taylor amiche ma per poco

Mentre Thomas viene cacciato dalla Forrester dopo aver ingannato tutti, Brooke e Taylor decidono di andare avanti e di farcela da sole, senza Ridge. Dopo aver capito che il tira e molla dell’uomo, incapace di scegliere definitivamente tra di loro, le porta a provare a essere amiche. Messe da parte le divergenze, le signore Forrester cominciano un’amicizia davvero bella, che però finisce quando entrambe si rendono conto che non potranno mai andare veramente d’accordo per via degli scontri tra i loro figli e per l’amore che ancora provano per il Forrester.

Beautiful: L’inganno di Bill e l’attrazione fatale di Hope per Thomas

Bill inganna Sheila e la fa finire in prigione

Ridge e Bill si sono alleati per incastrare Sheila. Lo Spencer si è sacrificato facendo credere a Sheila di essersi innamorato di lei e di volerla salvare dal carcere. Il magnate ha dovuto mantenere il segreto con tutti e ha dovuto minacciare Taylor di rivelare a tutti del suo tentato omicidio ai suoi danni, mettendo ovviamente Steffy e Finn con le spalle al muro. In realtà il padre di Liam è riuscito a far confessare alla rossa i suoi crimini e a farla finire in carcere… peccato però che – come abbiamo visto nelle ultime puntate inedite di Beautiful, Sheila sia tornata libera e abbia convinto Finn a darle pure un’opportunità… o almeno così sembra.

Hope attratta da Thomas e Ridge e Brooke di nuovo insieme

Tra le trame che ci hanno appassionato di più in questo 2024 c’è sicuramente la questione cambiamento di Hope. La Logan, delusa da Liam, ha cominciato a provare una forte attrazione per Thomas e durante la trasferta lavorativa a Roma, tra loro è scoccato il bacio. Liam ha purtroppo visto tutto e al ritorno a Los Angeles, i due hanno deciso di lasciarsi. Hope e Thomas hanno ceduto alla passione e sono state firmate le carte del divorzio. Roma ha separato una coppia ma ne ha riunita un’altra. Brooke e Ridge hanno capito di amarsi ancora e hanno deciso di tornare insieme.

Beautiful: cosa succederà nel 2025?

Il 2024 si è concluso sì con delle puntate in replica ma anche con colpi di scena piuttosto scottanti. Nelle ultime puntate inedite di Beautiful, andate in onda nella settimana dal 16 al 21 dicembre 2024, Hope e Liam si sono detti addio ufficialmente, firmando le carte della separazione mentre Sheila è tornata in libertà e Finn è corso ad abbracciarla. Lo Spencer ha visto tutto e ha ripreso la scena con il suo cellulare.

Ebbene, nel 2025, Liam correrà a dire tutto a Steffy, deciso a salvare la sua amata ex moglie da Sheila e anche dal suo stesso marito, che si sta rivelando un pericolo quanto la madre. La Carter scoprirà che a farla scagionare è stato Deacon e i due riprenderanno a frequentarsi mentre Steffy e Finn passeranno dei momenti molto complessi e turbolenti sia per via della rossa che per via del figlio di Bill, palesemente convinto di poter avere una chance con la madre di Kelly.

Hope e Thomas continueranno a frequentarsi e tra di loro sembrerà crescere un bel sentimento. Peccato però che il Forrester sarà sempre un passo avanti rispetto alla Logan e vorrà trasformare la loro frequentazione focosa in qualcosa di più. La figlia di Brooke non sarà però poi così tanto entusiasta della cosa. E poi, vedremo Eric scoprire di avere una brutta malattia e rischiare di morire.

Insomma ci sarà da divertirsi anche nel 2025, parola di Beautiful!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.