Beautiful: Ecco che cosa è successo questa settimana e che cosa succederà la prossima nelle Puntate della Soap

Riassumiamo insieme ciò che abbiamo visto su Canale 5 nelle puntate di Beautiful che sono andate in onda da lunedì 5 a sabato 10 febbraio 2024. Poi, però, analizziamo anche che cosa vedremo negli episodi della soap opera americana che andrà in onda da domani, lunedì 12, a sabato 17 febbraio 2024!

Beautiful: Dove siamo arrivati e che cosa sta per succedere...

Questa settimana abbiamo gioito con Taylor, che finalmente è stata scelta da Ridge, ma abbiamo anche sofferto con Brooke, la quale è stata lasciata dallo stesso uomo e senza nemmeno sapere il perché. La prossima settimana, invece, assisteremo forse allo sbocciare di un nuovo amore, e alla furia di Hope, che, inferocita per le pessime condizioni in cui si trova la madre - tentata di nuovo dall'alcol - se la prenderà con Steffy! Ecco nel dettaglio che cosa abbiamo visto e che cosa vedremo nelle puntate di Beautiful...

Beautiful: Trame Puntate dal 5 al 10 febbraio 2024

Nelle puntate di Beautiful andate in onda da lunedì 5 a sabato 10 febbraio 2024 abbiamo assistito al crollo emotivo di Brooke. Quest'ultima ha preso il primo volo ed ha raggiunto Aspen, convinta che qui avrebbe trovato il Ridge di sempre. Tuttavia, la Logan si è ritrovata davanti ad un uomo che ha fatto fatica a riconoscere. Poco prima, infatti, il Forrester aveva detto a Taylor di essere pronto a tornare insieme a lei, e a trascorrere insieme il resto dei loro giorni; dopo aver messo al corrente Steffy e Thomas, adesso stava informando anche la moglie della decisione presa. Brooke, incredula, pensava di riuscire a fargli cambiare idea, ma si sbagliava di grosso. Lo stilista continuava a chiederle di essere sincera, però, non capendo che si stesse riferendo alla telefonata al Servizio Tutela Minori che pensa che lei abbia fatto per denunciare Thomas, la Logan continuava a chiedergli spiegazioni. Alla fine, esasperato, Ridge le ha detto addio per sempre, lasciandola sola a disperarsi, per correre dalla Hayes. Dopodiché, Steffy ha ribadito alla donna che ormai il suo matrimonio con il padre era finito per davvero. Al termine del loro faccia a faccia, Brooke è tornata a casa, dove ha ben presto ricevuto l'inattesa visita di Bill. Il magnate ha provato a consolarla, ma soprattutto, le ha detto che, a parer suo, è meglio che con il Forrester sia finita, dato che non è la persona giusta. Ma chi è allora la persona giusta per la bionda? Lo Spencer non ha dubbi, e fa il suo stesso nome. Sorprendentemente, l'imprenditore si è dichiarato: vorrebbe che si dessero un'altra chance!

Beautiful: Anticipazioni Episodi dal 12 al 17 febbraio 2024

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda da lunedì 12 a sabato 17 febbraio 2024 assisteremo ad un bacio sorprendente, quello tra Carter e Katie. Mentre Bill chiede a Brooke di riprovarci, perché ormai lei è single e perché ormai l'ex moglie non ne vuole più sapere di lui, Katie sta ascoltando l'avvocato confidarle che la sua love story con Quinn è giunta al capolinea. La mora, allora, non perde tempo, e gli stampa un bacio sulle labbra. Il Walton, per quanto sia ancora dispiaciuto per la rottura, non sembra nient'affatto disdegnare queste particolari attenzioni da parte di Katie. Intanto, disperata per la fine del suo matrimonio con Ridge, la bionda è tentata dall'alcol; per fortuna, Liam riesce a fermarla per tempo. La Logan sta male anche perché non sa per quale motivo il marito l'abbia lasciata. Steffy e Thomas, invece, convocano una riunione di famiglia per annunciare felicemente che i loro genitori sono tornati insieme, ed Eric coglie l'occasione per annunciare che Quinn ha lasciato la Forrester Creations, e Carter. Nel frattempo Hope, agguerrita come non mai, dopo aver provato a consolare la madre, decide di andare a prendere di petto la storica rivale. La madre della piccola Beth ci tiene a dire a Steffy che gliela farà pagare per aver spinto Taylor a rubare Ridge a Brooke. Per finire, Deacon sembra temere Bill, e Sheila, rendendosene conto, sembra gelosa di lui...

