Beautiful e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 15 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 15 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 luglio 2023 - Steffy sarà molto preoccupata per sua madre. La ragazza cercherà di capire come si senta sua madre all’idea che Ridge sia, in quel momento, a casa di Brooke. Taylor rassicurerà sua figlia dicendole di non provare alcuna gelosia e di sapere che le cose andranno per il meglio. La Forrester non troverà però pace; non vorrà che i suoi genitori perdano l’occasione di tornare insieme e di essere felici ma la verità su Brooke potrebbe riscrivere totalmente la loro storia… di nuovo. Intanto a casa di Hope, Bill continuerà a dire la sua sull’odiato stilista e su Brooke mentre quest’ultima tenterà di capire quale sia il suo futuro ora che sa che a farla bere è stata Sheila. Qui la trama completa di Beautiful.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 15 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 15 luglio​ 2023 - Tirso viene ricoverato in terapia intensiva perché ha riportato un trauma cranico. Julia, assalita dai sensi di colpa, attende notizie insieme a Elena e Diana. Cloe capisce di non essere ancora pronta per perdonare Dani, quindi va da lui e gli restituisce la lettera. Nel frattempo, in Africa, Linda eredita il Rio Club da don Benigno e si sente al settimo cielo, mentre don Ventura reagisce negativamente alla notizia. Inoltre, Patricia gli comunica che non ha più intenzione di collaborare con lui, quindi, per vendetta, Ventura decide di consegnare a Carmen le prove dell'implicazione di Patricia in tutti i suoi loschi affari e soprattutto nelle mille manovre contro Francisco. L'uomo, informato dalla figlia, è dunque costretto ad affrontare la verità: Francisco lascia Patricia. Eko informa Kiros che Carmen e Victor hanno annunciato il loro fidanzamento e lo incoraggia a dimenticare definitivamente la ragazza. Patricia sorprende Ines e Angel nella libreria senza essere vista. La donna decide di affrontarli entrambi dopo aver scoperto la loro relazione extraconiugale. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

