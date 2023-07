Beautiful, Anticipazioni Puntata del 15 luglio 2023: Gli incubi di Steffy non sono finiti ma stavolta c'è di mezzo Taylor!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 15 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Steffy sarà in ansia per Taylor e Ridge. La ragazza non di darà pace e spererà che suo padre prenda la giusta decisione.

Nella puntata di Beautiful in onda il 15 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Steffy sarà molto preoccupata per sua madre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza cercherà di capire come si senta sua madre all’idea che Ridge sia, in quel momento, a casa di Brooke. Taylor rassicurerà sua figlia dicendole di non provare alcuna gelosia e di sapere che le cose andranno per il meglio. La Forrester non troverà però pace; non vorrà che i suoi genitori perdano l’occasione di tornare insieme e di essere felici ma la verità su Brooke potrebbe riscrivere totalmente la loro storia… di nuovo. Intanto a casa di Hope, Bill continuerà a dire la sua sull’odiato stilista e su Brooke mentre quest’ultima tenterà di capire quale sia il suo futuro ora che sa che a farla bere è stata Sheila.

Anticipazioni Beautiful: Steffy preoccupata per il futuro dei suoi genitori

Sheila è finita in manette e Steffy ha finalmente ottenuto la sua vittoria. La ragazza è però molto preoccupata per come si sono messe le cose tra suo padre e sua madre. Durante lo scontro con la Carter è infatti emerso che la rossa ha fatto bere Brooke e Ridge, ora al corrente di tutto, è dovuto correre da sua moglie, per informarla. Taylor e Steffy lo hanno appoggiato ma la giovane Forrester sente che questa situazione non porterà nulla di buono. Avrà paura che suo padre torni dalla sua consorte e lasci ancora una volta sua madre. La Hayes cercherà di rincuorare la sua bambina, dicendole che comunque vada, lei sarà felice. Steffy non si darà però pace e attenderà il ritorno del suo papà, per capire che decisione abbia preso.

Beautiful Anticipazioni: Bill insulta Ridge

Bill e Wyatt sono a casa di Liam. Lo Spencer senior si è voluto accertare di persona che suo figlio stesse bene e che non avesse bisogno di aiuto. Scoperto che Hope è da sua madre per non farla stare sola, Bill comincerà a farsi scappare qualche commento sarcastico su Ridge. Non si tratterrà dal dire al figlio di sperare che Brooke non riaccolga a braccia aperte lo stilista che, in un momento di così grande difficoltà, è corso di nuovo tra le braccia di Taylor. Il magnate ribadirà di non sopportare il Forrester e di volerlo vedere lontano dalla vita delle Logan, a cui fa sempre del male. I suoi pensieri verranno interrotti da Hope, che continuerà a sostenere sua madre e il suo amore per Ridge Forrester.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Quale sarà il futuro di Brooke e Ridge?

Brooke è senza parole. La scoperta che Sheila le ha rovinato la vita e che è per colpa sua se lei e Ridge si trovano in questa situazione, l’ha fatta infuriare. La Logan era sicura che qualcuno l’avesse sabotata ma mai si sarebbe aspettata che fosse proprio la Carter. La rossa ora è in prigione e pagherà per i suoi crimini ma c’è ancora una cosa da risolvere: cosa ne sarà di lei e Ridge? La bionda tenterà di capire cosa abbia intenzione di fare il marito e lo stilista le dirà di sentirsi confuso e piuttosto dubbioso. È vero, lei non ha bevuto di sua sponte ma ha comunque baciato Deacon e di questo Sheila non ha colpa. Ridge non potrà cancellare così facilmente questo tradimento e avrà bisogno di tempo per farsene una ragione e forse perdonare.

