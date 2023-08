Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 6 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 agosto 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 6 agosto 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 agosto 2023 - Brooke sentirà sempre di più la rivalità tra lei e Taylor. La rivalità tra le due donne di Ridge si accenderà ancora di più, dopo la partenza di Steffy. La Hayes sta guadagnando terreno con il Forrester mentre alla Logan non rimane che aspettare che il marito scelga di perdonarla e di tornare a casa. A consolarla o meglio a cercare di farlo, ci sarà Deacon, che le ribadirà di essere pronto a tutto per lei ma che diventerà una presenza scomoda per la bionda. Intanto Eric e Donna continueranno a passare la loro serata insieme ma qualcosa potrebbe andare storto. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 6 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 6 agosto 2023 - Sermin e Behice, come al solito, si sono incontrate per spettegolare. Le due, però, oltre a parlare degli ultimi avvenimenti, tornano a parlare di un episodio ormai passato, ossia della misteriosa morte di Hatip. Quest'ultimo è stato ucciso in circostanze sospette, e tutti hanno ipotizzato che i colpevoli fossero gli spietati uomini d'affari da poco giunti a Cukurova. In realtà, come la zia di Mujgan sta cominciando a notare, la bionda è al corrente della verità che, appunto, non è questa. Sermin sembra sul punto di vuotare il saccon con Behice, confessandole di aver assistito all'omicidio di Hatip: è stato Gaffur ad ammazzarlo! Qui la trama completa di Terra Amara.

