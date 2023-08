Beautiful, Anticipazioni Puntata del 6 agosto 2023: Brooke non molla la presa su Ridge. Taylor deve sparire!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 6 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Brooke non intende mollare la presa su Ridge ma Deacon e Taylor potrebbero ostacolarla.

Nella puntata di Beautiful in onda il 6 agosto 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Brooke sentirà sempre di più la rivalità tra lei e Taylor. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la rivalità tra le due donne di Ridge si accenderà ancora di più, dopo la partenza di Steffy. La Hayes sta guadagnando terreno con il Forrester mentre alla Logan non rimane che aspettare che il marito scelga di perdonarla e di tornare a casa. A consolarla o meglio a cercare di farlo, ci sarà Deacon, che le ribadirà di essere pronto a tutto per lei ma che diventerà una presenza scomoda per la bionda. Intanto Eric e Donna continueranno a passare la loro serata insieme ma qualcosa potrebbe andare storto.

Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta a tutto per riprendersi Ridge

Taylor e Ridge sono uniti più che mai dopo la partenza di Steffy e per Brooke sembra esserci poco spazio. La Logan deve fare i conti con la sua eterna rivale che, a differenza sua, può contare sull’appoggio del Forrester. La bionda sarà molto infastidita di essere stata cacciata dalla Villa di Eric e di aver dovuto lasciare da soli i due ex coniugi ma sarà anche piuttosto stufa di essere raggiunta da Deacon, che ormai sta diventando una presenza fissa a casa sua e che continua a ribadire di volerla di nuovo al suo fianco. Brooke dovrà prendere delle decisioni difficili se vorrà ricostruire la sua famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Taylor ribadisce a Ridge che gli starà accanto qualunque cosa succeda

Taylor e Ridge sono rimasti da soli dopo aver cacciato Brooke. I due continueranno a parlare di Steffy e di come affrontare la nuova vita della ragazza e della loro famiglia, una volta che sarà tornata a casa. La Hayes ribadirà all'ex marito di volergli stare accanto e di essere molto fiera di come stia gestendo la situazione anche con la Logan. Ridge sarà molto felice di poter contare sulla sua ex moglie, che sarà sempre la sua migliore amica.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric lascerà Quinn

Mentre Quinn gela Carter e continua a ribadirgli che non potranno, in alcun modo, stare insieme, Eric comincerà ad avere qualche pensiero su Quinn. Donna, che gli ha chiesto di lasciare la Fuller e di pensare a loro, continuerà a volergli stare accanto e a distrarlo dai brutti pensieri. Ci riuscirà oppure il Forrester continuerà a pensare che forse sia giusto tornare a casa dalla moglie?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 luglio al 6 agosto 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.