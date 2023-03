Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 18 marzo 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 marzo 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 18 marzo 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 marzo 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 marzo 2023 - vedremo che il piano di Sheila funzionerà alla grande. Brooke festeggerà il Capodanno insieme a Hope, Liam e i bambini. Con loro ci sarà anche Deacon, ospite della Villa, grazie anche all'assenza di Ridge. Il Forrester è in viaggio di lavoro ma ha promesso alla moglie di raggiungerla prima della fine della nottata, per stare con lei e festeggiare il nuovo anno. Peccato però che le cose non vadano come sperato dallo stilista e dalla sua consorte. Brooke, rimasta da sola dopo che sua figlia se ne sarà andata e anche lo Sharpe avrà levato le tende, scoprirà che il suo amato consorte non sarà presto di ritorno a causa di una tempesta. In quel momento, Deacon tornerà in casa per riprendere il suo cellulare, dimenticato su qualche mensola e troverà la Logan stranamente allegra e su di giri. Nessuno dei due sa e potrà sapere che lo champagne che ha bevuto e sta bevendo non è analcolico. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 marzo 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 18 marzo 2023 - Yilmaz è furibondo, ed Hatip è terrorizzato: Demir è uscito di prigione. Quest'ultimo, grazie alla testimonianza di Sermin, alla fine è potuto tornare a piede libero, e alla villa. Come reagirà Zuleyha? Nel frattempo, Behice, con il suo viaggio ad Istanbul scopre di essere sul lastrico, a causa degli ingenti debiti contratti da suo fratello Behzat. Sulla via del ritorno, Fekeli, il quale aveva deciso di accompagnare la donna, si rende conto di aver fatto la scelta giusta. L'uomo si ritrova a dover difendere Behice, sparando alle gambe di uno dei due balordi che stavano provando ad avvicinare la donna... Qui la trama completa di Terra Amara.

