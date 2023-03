Terra Amara Anticipazioni dal 13 al 18 marzo 2023: Sermin in coma! Si risveglierà e salverà Demir dalla pena di morte?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 13 al 18 marzo 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 13 al 18 marzo 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 13 febbraio 2023

Per dimostrare che la famiglia Yaman è ancora ricca e potente, Hunkar chiede a Saniye di organizzare la cerimonia di circoncisione dei bambini di Cukurova, così come ogni anno.

Puntata in onda Martedì 14 febbraio 2023

Zuleyha non ha più alcun dubbio: tra Hunkar e Fekeli c'è del tenero. In che modo utilizzerà questa informazione? Intanto, il giorno del processo a Demir è arrivato, ma Sermin, contrariamente a quanto aveva detto, non si presenterà. Si mette male per l'imprenditore, che, tra l'altro, continua a credere che la moglie sia fuggita con Yilmaz.

Puntata in onda Mercoledì 15 marzo 2023

Fusun comunica a Sermin che ha dei documenti che le appartengono. Quest'ultima raggiunge l'amica per andare a recuperarli, e poi le confessa che non ha intenzione di presentarsi al processo contro Demir per farlo scagionare con la sua testimonianza: è in partenza per Parigi, dove raggiungerà la figlia, Betul. Prima di mettersi in viaggio, però, Sermin va in ospedale da Sabahattin per dirgli che non gli concederà mai il divorzio. Nel frattempo, Fekeli accompagna Behice ad Istanbul, mentre Yilmaz, conscio dell'accordo tra Hunkar e sua nipote, si mette sulle tracce di Sermin.

Puntata in onda Giovedì 16 marzo 2023

Zuleyha e Saniye hanno un brutto litigio, che culmina con la caduta dalle scale di quest'ultima. Saniye riporta una ferita alla testa. Priva di sensi, la cuoca viene trasportata in ospedale. Intanto, l'ex sarta ne approfitta per incontrare Yilmaz, con il quale sta progettando una nuova fuga. Hunkar, invece, sta mostrando all'avvocato Hayati la lettera che ha estorto a Sermin.

Puntata in onda Venerdì 17 marzo 2023

Zuleyha viene ingiustamente accusata di aver spinto giù dalle scale Saniye. Nel frattempo, Demir spera di uscire presto di prigione, evitando così la pena di morte, grazie alla ritrattazione di Sermin. Quest'ultima, però, inseguita dagli uomini di Hatip, ha un incidente automobilistico e finisce in coma. Hunkar e Yilmaz sono in ansia. La donna, soprattutto, si augura che Sermin sopravviva, dato che l'ha profumatamente pagata per ritirare le accuse contro il figlio.

Puntate in onda Sabato 18 marzo 2023

Ep. 1 A differenza di Hunkar, Yilmaz spera che Sermin muoia, così da non poter ritrattare e far scagionare Demir. Tuttavia, l'ex meccanico è sconvolto da questo pensiero. Intanto, Mujgan sente che l'Akkaya è sempre più lontano da lei, e sta cercando il modo per riconquistarlo. Saniye, invece, torna alla tenuta dopo la caduta dalle scale; Gaffur, il quale credeva che la moglie sarebbe morta, è felice. Nel frattempo, Behice scopre di essere sul lastrico a causa dei debiti accumulati da suo fratello Behzat.

Ep. 2 Sermin, risvegliatasi dal coma, ritratta, quindi Demir esce dal carcere. Yilmaz è amareggiato, mentre Hatip è preoccupato: sta progettando la fuga. L'imprenditore, certo che, in sua assenza, Zuleyha fosse fuggita con l'ex fidanzato, si vede costretto a ricredersi, e a chiederle di nuovo scusa. Anche Gulten ha qualcosa per cui scusarsi. La domestica ammette all'Akkaya che, quando era in carcere, non gli fece recapitare le lettere della sua amata: è colpa sua se ora non stanno più insieme. Nel frattempo, Fekeli prende le difese di Behice, sparando alle gambe di uno dei due balordi che stavano provando ad avvicinarla. Mujgan, invece, vorrebbe ripagare il debito del padre defunto, però si rende conto che non è possibile.

Ep. 3 Gaffur, Gulten, Fadik, Nesrin e la stessa Saniye vengono interrogati da Demir ed Hunkar sull'incidente che ha avuto la cuoca. Disgustata dalle bugie dei suoi famigliari, Gulten difende Zuleyha, e dichiara di essere certa che sia stata Nesrin ad urtare accidentalmente Saniye, facendola cadere dalle scale. Il signore, furioso, ordina che Gaffur e la moglie lascino la villa. La signora, invece, li rassicura: presto lo Yaman permetterà loro di tornare.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.