Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 12 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 12 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.30 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha...

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 12 maggio 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 12 maggio 2024 - Steffy dovrà gettare la spugna e cedere ai ricatti di Bill. La Forrester non ci saranno alternative e dovrà rinunciare, insieme a Finn, a testimoniare contro Sheila. La Carter, anche grazie alla confessione di Mike, sarà prosciolta da ogni accusa e scarcerata. La rossa avrà guadagnato la libertà mentre la figlia di Ridge e la sua famiglia saranno condannati a riavere intorno la pericolosa criminale. La persona che più soffrirà per questa situazione sarà Taylor, a cui la figlia rivelerà il subdolo ricatto a cui è stata costretta. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 12 maggio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 12 maggio 2024 - l'ex sarta ha un terribile sospetto, e, determinata a vederci più chiaro, decide di pedinare Hakan ancora una volta. Abdulkadir, dopo essere stato arrestato per l'omicidio di Fekeli, è riuscito ad evadere, ed ora si nasconde tra le montagne di Cukurova in attesa di oltrepassare la frontiera. Fikret, certo che l'imprenditore sappia più di quanto voglia ammettere in merito alla fuga del detenuto, lo ha messo sotto torchio, ma senza ottenere risultati. Dato che l'Altun ha la stessa convinzione, adesso lo sta seguendo. Così, quest'ultima si rende conto che non era in errore. Zuleyha scopre che il Gumusoglu sta aiutando Abdulkadir e Vahap a fuggire! Qui la trama completa di Terra Amara.