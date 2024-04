Beautiful e Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 6 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love- per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love , che andranno in onda oggi, 6 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 aprile 2024 - i Forrester dovranno affrontare il peso della verità appena rivelata da Steffy. La ragazza ha confessato a tutti quanto gli ha detto Douglas e ha messo così un punto ai piani di Thomas. Ridge sarà furioso con suo figlio, non riuscirà a credere che il suo primogenito sia tornato a fare i suoi giochetti malefici e abbia coinvolto il suo bambino, sua sorella e pure sua madre. Taylor non è esente da colpe e per questo sarà costretta a pagare per i suoi errori. Intanto Katie confesserà alle sue sorelle di essere molto felice di aver incontrato Carter e di provare per lui dei sentimenti sinceri mentre Deacon, in ansia per Sheila – che ha ripreso a mostrarsi in pubblico – intimerà alla donna di stare in guardia e di lasciar perdere le sue uscite incontrollate. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 6 aprile 2024 - Kemal ha qualcosa d'importante da dire a Nihan. Il primo avvisa l'amata di aver scoperto che Emir gli ha messo alle calcagna i suoi uomini: lo sta facendo spiare. Nihan è sconvolta, e lo sarà ancora di più quando riceverà una proposta da parte di Asu. Dato che tra le due non corre buon sangue, Nihan resta sorpresa nel momento in cui Asu le fa sapere di aver scelto proprio lei come collaboratrice di un nuovo progetto. Ma che cosa avrà in mente la socia di Kemal? La sua è un'offerta sincera, oppure fa tutto parte di un piano finemente architettato? Qui la trama completa di Endless Love.

