Beautiful: Brooke e Ridge uniti dal destino ma siamo sicuri che i predestinati non siano invece Ridge e Taylor?

Siamo sicuri che la vera donna del destino di Ridge sia Brooke e non Taylor? L'intera trama di Beautiful si è basata sull'amore predestinato tra il Forrester e la Logan ma gli ultimi avvenimenti, accaduti nelle puntate americane della Soap, ci hanno fatto venire i dubbi. Ora vi spieghiamo perché e cosa vedremo presto su Canale5.

Brooke e Ridge uniti dal destino, su questa affermazione si sono basati quasi quarant’anni di trame di Beautiful. I due innamorati hanno passato anni e anni a inseguirsi per poi ritrovarsi di nuovo insieme; del resto se due persone sono unite dal fato, questo è quello che accade. Sino a pochi giorni fa eravamo convinti - benché appartenenti al team Taylor - che le cose stessero davvero così, ma le ultime puntate della Soap, andate in onda negli Stati Uniti in questi giorni, ci hanno fatto ricredere e ci hanno fatto pensare che forse quel sottile filo rosso del destino non unisca Ridge a Brooke ma Ridge a Taylor. Ma che cosa è successo di talmente tanto grosso da ribaltare completamente le nostre convinzioni e pure le convinzioni di Beautiful stessa?

Beautiful: Cosa significa che Brooke Ridge sono uniti dal destino?

Partiamo prima di tutto dal chiarire che cosa significa l’affermazione che dice che Brooke e Ridge sono uniti dal destino. Non è una nostra dichiarazione ma si tratta proprio di parole che vengono usate sia dal Forrester che dalla Logan da ormai quasi quarant’anni. Sin dal loro primo incontro, i due hanno capito di essere destinati a stare insieme e nonostante le vicissitudini accadute a entrambi, matrimoni con altri, figli avuti da altri partner, tradimenti e persino morti, i due effettivamente si sono sempre ritrovati. Tutti sono convinti che lo stilista e la modella, ormai diventata parte integrante della maison di moda non solo come volto ma anche come mente, siano la coppia perfetta, quella che nonostante tutto starà sempre insieme, come unita, appunto, dal destino. E questo fato è stato sempre usato come scusa o giustificazione per annientare i nemici o gli amati del momento. Le cose non sono vacillate sino a ora.

Beautiful: Ridge si è rivelato fondamentale per guarire la malattia di Taylor

Vi abbiamo rivelato in altri nostri articoli dedicati alle anticipazioni americane di Beautiful che Taylor credeva di essere vicino alla morte. La Hayes, grazie a Ridge, ha scoperto di non rischiare di morire, ma di avere la sindrome del cuore infranto, ovvero una patologia – reale - nella quale chi ne soffre sente di essere debole di cuore, quando in realtà sta vivendo una situazione di profondo squilibrio mentale, psicologico e fisico, tale da renderlo sempre stanco e tachicardico.

Quando Ridge ha scoperto che la sua ex moglie è affetta - anzi meglio dire era e poi vi spiegheremo il perché - da questa sindrome, si è immediatamente mosso per trovare una soluzione e ha quindi chiamato una guaritrice per riallineare i chakra dell’ex consorte. Sì, state leggendo bene, ha chiamato proprio una guaritrice, ovvero una persona esperta in spiritualità, che ha effettivamente aiutato Taylor a riprendersi e ha mostrato, durante il rituale, quanto lei e il padre di Steffy e Thomas siano uniti e compatibili. I due hanno allineato i loro cuori e hanno ristabilito un ordine all’interno dello spirito della dottoressa, promettendosi di stare accanto l’uno all’altra per tutta la vita, come amici, complici, genitori e forse predestinati.

Beautiful: Taylor è il vero destino di Ridge?

Il rituale a cui si sono sottoposti Taylor e Ridge ha messo in luce il loro grande rapporto e loro grande legame. I due hanno mantenuto un’affinità immensa e non solo come genitori di Steffy e Thomas, ma anche come amici e complici, capaci di riportare la pace nella vita dell’uno e dell’altra. Questo dettaglio, che fa essere Ridge sempre contento quando rivede la sua ex moglie e che gli fa sempre sperare che lei resti in pianta stabile a Los Angeles ogni volta che lei fa ritorno, non lo troviamo con Brooke. Sì, è vero, la passione con la Logan è qualcosa che lo stilista non ha con nessun'altra e non ha avuto con nessun'altra, ma non è mai stato così tanto vicino a una persona così come lo è stato con Taylor. Non vogliamo dire che Taylor sia l’amore della sua vita, ma sicuramente è la donna del suo destino, è per dirla alla Grey’s Anatomy, la sua persona. E chi ha seguito la serie medica, sa che Meredith e Cristina sono l’una la persona dell’altra, ma Meredith ha amato e ama ancora Derek come l’uomo della sua vita. Insomma, per noi sta succedendo una cosa simile anche nelle puntate di Beautiful e la cosa ci fa piacere.

Certo, non possiamo dire la stessa cosa per Brooke, cioè siamo certi che questa situazione non piaccia alla bionda, da sempre gelosa - anche per buoni motivi - della psichiatra. La mamma di Hope potrebbe non comprendere questo tipo di destino diverso da quello che lega lei al suo compagno e potrebbe effettivamente scatenare una furia tale da ricreare il triangolo amoroso, anche se non ce ne sarebbe bisogno.

Non abbiamo certezza che tra le due donne, antiche rivali, si ricrei di nuovo una guerra, ma siamo - come avrete potuto capire - abbastanza certi che Taylor sia il destino non passionale di Ridge e viceversa.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.