Beautiful: Deacon oltre alla Soap c'è di più. In quali altre serie abbiamo visto lo Sharpe o meglio il suo attore Sean Kanan?

Deacon è ormai nel cast fisso di Beautiful da anni. Il padre di Hope è e sarà uno dei protagonisti delle storyline principali della Soap. Ma dove lo abbiamo oltre che su Canale5? Scopriamolo insieme.

Deacon Sharpe è tra i personaggi principali di Beautiful. Il padre di Hope ha riconquistato un posto di primo livello nelle trame della Soap e presto tornerà a far parlar di sé. Sarà un 2025 in cui lo vedremo ancora più coinvolto nelle storyline dei Forrester e ne vedremo delle belle.

Deacon è interpretato dall’attore Sean Kanan che da poco abbiamo rivisto in TV in un ruolo molto diverso da quello del barista, ora padrone del ristornate Il Giardino. Ma quali altri personaggi ha interpretato?

Deacon Sharpe oltre a Beautiful c’è di più: ecco cos’altro ha fatto Sean Kanan

Sean Kanan ha all’attivo diverse interpretazioni sia in Serie TV che in film. Al pubblico televisivo italiano è noto però soprattutto per il suo ruolo in Beautiful, nei panni di Deacon Sharpe. Vi abbiamo parlato spesso della Soap sorella maggiore del nostro appuntamento pomeridiano di Canale5, ovvero di Tempesta d’Amore.

Tempesta d’amore è ancora in onda sulla CBS, negli Stati Uniti, mentre in Italia è stato trasmesso sino al 2009, su Rete4, per poi essere cancellato dal palinsesto. In Americana, la Soap è amata quanto Beautiful e molti dei suoi personaggi fanno la spola tra le due serie. Tra questi ci sono Sally Spectra, jr., che da quanto ha lasciato Los Angeles si è trasferita a Genoa City e da questa immaginaria città è arrivata Sheila. La Carter non può farvi ritorno a causa di quello che ha combinato. Tra quelli che abbiamo visto arrivare da Genoa c’è anche Lauren Fenmore, che ogni tanto compare alla Forrester Creations per acquistare gli abiti della maison di moda. Ma torniamo a Sean Kanan. L’attore interpreta Deacon Sharpe anche in Tempesta d’Amore e ha passato qualche tempo in prigione proprio a Genoa City.

Beautiful: Sean Kanan dalla Soap di Canale5 a General Hospital

Sean Kanan ha partecipato anche a un’altra Soap: General Hospital. Andata in onda sino al 1993 su Rete4, in Italia, negli Stati Uniti, è ancora in corso ed è trasmesse sula ABC. In questa serie, Kanan ha interpretato A.J. A Quartermaine dal 1993 al 2014, per un totale di 125 episodi. Non abbiamo fatto in tempo a vederlo su Rete4 ma abbiamo recuperato nel 2006 su Rai1, quando l’attore ha partecipato a Ballando Con le Stelle, lo show danzante di Milly Carlucci.

Kanan ha fatto parte anche a un’altra soap, Sunset Beach, da noi mai arrivata. Ma c’è un’altra serie in cui lo abbiamo visto e pure da poco.

Da Karate Kid a Beautiful sino a Cobra Kai: ecco dove abbiamo visto Sean Kanan

Sean Kanan è noto al pubblico italiano anche per la sua interpretazione di Mike Barnes in Karate Kid III – La Sfida Finale. L’attore è cintura nera 3° dan e quindi quando lo abbiamo visto insegnare a Hope a difendersi, non si è avvalso di nessuna controfigura.

Il personaggio di Mike Barnes è tornato anche nello spin off di Karate Kid, Cobra Kai. L’attore è tornato in alcuni episodi e per chi è appassionato, come noi, di queste serie, sa che è stato lui a fare da arbitro nella sfida tra i giovani allenati da Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, per scegliere i partecipanti al Sekai Taikai, campionato di karate che si è tenuto a Barcellona e che chi ha seguito la sesta stagione, che tornerà su Netlix nel 2025 con gli ultimi 5 episodi, sa com'è finito.

Kanan potrebbe tornare ancora una volta a interpretare questo ruolo, che si diverte sempre moltissimo a interpretare.

