Beautiful dal 12 al 18 settembre 2022: ecco le Trame degli Episodi della Soap

Vediamo insieme cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap in onda su Canale5, in onda dal 12 al 18 settembre 2022.

Le cose stanno cambiando alla Forrester Creations e Quinn è fuori dai giochi... almeno così sembra! Nelle Anticipazioni di Beautiful dal 5 al 10 settembre 2022, vi abbiamo rivelato che tra la Fuller e Carter si riaccenderà la passione. Sembra che tra i due ci siano dei veri sentimenti e non una semplice alchimia. Le Anticipazioni di Beautiful dal 12 al 18 settembre 2022 ci rivelano che l'avvocato e l'ex signora Forrester, non riusciranno proprio a trattenersi. Tutto questo mentre Eric accetterà - su consiglio del Walton – di non chiudere definitivamente la produzione di gioielli della Forrester Creations, permettendo così alla sua ormai prossima ex moglie, di continuare a lavorare per lui. Intanto Steffy e Finn, decisi a sposarsi quanto prima, accoglieranno Paris in casa loro. I genitori di Hayes proporranno alla ragazza di trasferirsi da loro, fino a quando non avrà trovato un'altra sistemazione. Intanto Brooke cercherà di convincere Ridge a nominarla co-Ceo dell'azienda mentre Wyatt tenterà di comprendere al meglio cosa stia succedendo a sua madre e se si sia davvero innamorata di Carter Walton. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nelle puntate della Soap, in onda tra due settimane.

Anticipazioni Beautiful: Carter convince Eric a non licenziare Quinn

Alla Forrester Creations e alla Spencer Publications si respira una brutta aria. Se Bill non ha alcuna intenzione di perdonare Justin – già corso a stringere un accordo con Ridge, per continuare a distruggere lo Spencer – Eric vuole sbattere fuori Quinn dalla sua vita e dalla sua azienda. Le Anticipazioni di Beautiful dal 12 al 18 settembre 2022 ci rivelano che il Forrester chiederà a Carter – che ha ricevuto il suo perdono – di occuparsi non solo del suo divorzio ma della chiusura della sezione gioielli della Forrester. Una decisione che però lascerà il Walton perplesso. Volendo salvare Quinn, per cui comincia a provare qualcosa, e convinto che la Forrester Jewellery sia piuttosto redditizia, convincerà Eric a lasciare che sua moglie continui a lavorare per loro ma da casa. La Fuller non avrà più un ufficio in azienda ma la Forrester Creations non perderà una sezione piuttosto remunerativa. Questo intervento finirà per riaccendere la passione tra Quinn e Carter, che finiranno più volte a letto insieme, nonostante si siano ripromessi di non vedersi più. Gli amanti arriveranno addirittura a rivelarsi di provare dei forti sentimenti l'uno per l'altra e di pensare a un futuro insieme.

Beautiful Anticipazioni: Steffy propone a Paris di trasferirsi da lei

Mentre Quinn e Carter continueranno a vedersi di nascosto e a passare delle serate bollenti insieme, Paris catturerà l'attenzione di Steffy e Finn. Le Anticipazioni di Beautiful dal 12 al 18 settembre 2022, ci rivelano che la ragazza dimostrerà di saperci fare con i bambini e rivelerà ai due neo-genitori, di aver dovuto lasciare l'appartamento della sorella, a causa della fine del contratto d'affitto. Steffy, colpita dal racconto della Buckingham e stregata dalla sua bravura con Hayes, le proporrà di trasferirsi a casa loro, per il tempo necessario a trovare una nuova sistemazione. La sorella di Zoe accetterà volentieri. Intanto Steffy e Finn saranno sempre più propensi a sposarsi. La Forrester vuole però fare le cose per bene e prima di convolare a nozze, vorrebbe conoscere i genitori del padre di suo figlio. Il dottore però sembrerà ancora un po' titubante. C'è qualcosa della sua famiglia che non vuole che la compagna sappia. Ma cosa?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke vuole diventare Ceo, Wyatt in ansia per sua madre

Steffy cercherà di convincere Finn a presentarle i suoi genitori, in modo che i due possano sposarsi il prima possibile. Finnegan però tentennerà ancora e servirà l'intervento di Ridge per convincere la Forrester a soprassedere a questo piccolo particolare e sposare comunque il padre di suo figlio. Intanto, Brooke cercherà di ottenere un nuovo ruolo in azienda. Le Anticipazioni di Beautiful dal 12 al 18 settembre 2022, ci rivelano che la Logan – contenta di essersi liberata di Quinn e soddisfatta anche del fatto di non vederla più in azienda – proporrà a Ridge di diventare la nuova co-Ceo. Lo stilista non sarà però tanto contento di questa proposta. È sua figlia Steffy l'altra Ceo dell'azienda e non vedrà alcun motivo per cambiare le cose, anche se a chiederglielo è l'amore della sua vita.

Wyatt invece, ancora scosso dalla fine del matrimonio tra sua madre ed Eric, capirà che Quinn sta nascondendo qualcosa. Il ragazzo vedrà la sua mamma molto strana e intuirà che forse, in cuor suo, ama davvero Carter. La cosa però non gli farà così tanto piacere e sarà compito di Flo fargli capire che anche Quinn Fuller ha diritto di essere amata e che le cose con Eric Forrester, forse, non erano poi così tanto rose e fiori. Wyatt si convincerà ad appoggiare le nuove scelte della sua adorata mammina o cercherà di farla ragionare?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.