Beautiful: Chi è Xander Avant e perché Steffy è convinta che voglia solo vendetta?

Nelle ultime puntate di Beautiful si sta parlando moltissimo del personaggio di Xander, tornato a Los Angeles per delle visite mediche. Il ragazzo ha messo in subbuglio la famiglia Forrester

Negli ultimi giorni nelle puntate di Beautiful si è tornato a parlare di Xander Avant, un personaggio che non vedevamo nelle trame della Soap da diversi anni. Il ragazzo ha sconvolto Finn con delle rivelazioni che sono cadute come una valanga sul medico e che hanno fatto arrabbiare Steffy. L’Avant ha messo in guardia il medico e gli ha chiesto di fare molta attenzione a suo cognato Thomas Forrester, un uomo capace di mettere tutti in pericolo e il probabile assassino di Emma Barber. Ma vi ricordate questa storia e che cosa c’entra Xander in tutto questo? Rinfreschiamoci la memoria insieme.

Beautiful: Ecco chi è Xander Avant

La prima volta che abbiamo riparlato di Xander era alla fine di gennaio 2024 quando, seguendo le puntate americane di Beautiful – proprio quelle che stanno andando ora in onda su Canale5 – abbiamo rivisto il giovane ragazzo, che un tempo è stato uno dei protagonisti più giovani della Soap. Avant è un cognome che conosciamo bene visto che appartiene a Maya, l’ex moglie di Rick. Ebbene i due, come sicuramente qualcuno ricorderà bene, è il cugino dell’ex signora Forrester. Il ragazzo è arrivato per la prima volta a Los Angeles, dall’Inghilterra, nel 2018 e ha subito colpito Ridge e i suoi che lo hanno assunto come stagista della maison, esattamente il ruolo che ha in questo momento Luna. Il giovane ha lavorato per diverso tempo per la casa di moda, conquistando la fiducia di tutti e l’amore di Emma Barber, la nipote di Justin. I due hanno cominciato una relazione un po’ turbolenta e mai diventata seria a causa dell’arrivo di Zoe Buckingham, ex fidanzata di Xander e decisa a riconquistarlo. Prima di diventare più saggia, Zoe si è distinta per essere una persona ossessiva e manipolatrice, capace di mettere la povera Emma in difficoltà sino a quando non ha ottenuto quello che voleva. La Barber, intelligentemente, ha deciso di farsi indietro e di smetterla di combattere contro i mulini a vento.

Ecco perché Xander è stato cacciato dalla Forrester nelle puntate di Beautiful

Xander e Zoe hanno ripreso a frequentarsi ma la loro relazione li ha portati a un punto di non ritorno. Entrambi sono stati coinvolti nella questione dello scambio delle culle, ovvero nel rapimento della piccola Beth e nella menzogna terribile detta a Hope. A metterla in moto è stato Reese Buckingham, padre di Zoe, con la complicità della figlia e con quella di Thomas, che ha cavalcato l’onda per i propri interessi. Xander purtroppo lo è venuto a scoprire poco dopo e pure Emma Barber, che ha pagato con la sua vita questa scoperta. Di questo parleremo dopo, ora vogliamo parlare del perché l’Avant sia stato licenziato. Ebbene, quando la questione di Beth/Phoebe è stata risolta ovvero quando la bambina è tornata a casa dai genitori, sia Xander che Zoe – al corrente di tutto e costretti dalle minacce a non dire nulla – sono stati licenziati dalla Forrester per essere stati coinvolti in una frode terribile. A loro è stato intimato di lasciare immediatamente la città e di non farsi più vedere anche se, come sappiamo, Zoe è tornata ben prima del tempo.

Beautiful: Xander ha ragione o vuole solo vendetta?

Xander è però stato coinvolto in un’altra faccenda spinosa, ovvero la morte di Emma. La Barber è stata coinvolta in un tragico incidente stradale, avvenuto perché ha perso il controllo dell’auto mentre correva ad avvertire Hope che Phoebe era in realtà la sua Beth. A metterla sotto pressione e a renderla nervosa è stato Thomas, che l’ha seguita e tampinata ma soprattutto non le ha prestato soccorso. Xander, al corrente che Emma avesse scoperto tutto e che Thomas l’avesse già minacciata, è poi riuscito a trovare i dati del GPS del Forrester e a capire che lui era là, sul posto dove è morta la sua amica ed ex fidanzata, il giorno della sua scomparsa. Insomma il giovane ha compreso perfettamente che il figlio di Ridge non poteva non sapere di Emma e si è convinto – pure a ragione – che lui sia un assassino. Di fatto Thomas non ha buttato fuori strada la ragazza ma non le ha prestato l’aiuto necessario, lasciandola a morire. Quindi sì, Xander Avant ha ragione a pensare che Thomas sia un assassino ma non ha e non ha mai avuto le prove per dimostrarlo. Finn è sconvolto e fa bene a esserlo mentre Steffy purtroppo stavolta sbaglia a pensare il suo fratellone innocente e che l'ex stagista voglia solo vendicarsi perché infuriato per essere stato licenziato. Purtroppo, ve lo anticipiamo, Thomas non pagherà nemmeno stavolta l’errore che ha fatto e anzi la questione tornerà in prescrizione sino a quando un colpo di scena – che immaginiamo prima o poi ci sarà – non lo porterà a fare i conti con il suo folle passato.

