Beautiful Anticipazioni: Thomas ha davvero ucciso Emma Barber? Ecco cosa è successo veramente

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful sono tornate a parlare della morte di Emma Barber. Xander, tornato a Los Angeles, ha puntato il dito contro Thomas e l'ha accusato di aver ucciso la sua amata amica. Ma le sue accuse saranno vere? Il Forrester è davvero un assassino? Ecco cosa è successo davvero quella notte.

Nelle puntate americane di Beautiful si è tornato a parlare della morte di Emma Barber e del periodo più buio di Thomas. Il ritorno di Xander a Los Angeles e l’incontro del ragazzo con Finn, hanno riaperto un caso che sembrava essere stato archiviato definitivamente come un incidente e questo ha creato scompiglio a casa Forrester. Ma vi ricordate cosa è successo davvero quella notte in cui la povera Emma ha perso la vita? Facciamo un piccolo ripasso insieme.

Anticipazioni Americane Beautiful: Il ritorno di Xander ha sconvolto la famiglia Forrester

La serenità a casa Forrester non è mai destinata a durare e per un motivo o per un altro, i suoi membri finiscono sempre per avere qualcosa di cui discutere e litigare. Questa volta a scoperchiare il vaso di Pandora è stato Xander, tornato a Los Angeles dopo essere stato cacciato dalla Forrester – e pure dalla città – da un Ridge furioso per il suo coinvolgimento nell’affare di Beth e dello scambio delle culle. L’Avant ha fatto rientro a casa con il desiderio di prendersi una piccola rivincita su Thomas e il destino gli ha servito l’occasione giusta, sin dalle prime ore. Il ragazzo ha infatti incontrato Finn, il cognato del Forrester, a cui ha raccontato tutto di Emma e del suo terribile assassino.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas deve difendersi dalle accuse di Xander

Con le accuse di Xander tornate a tormentare Thomas, il Forrester deve difendersi. Finn gli ha dichiarato guerra e gli ha rivelato di voler proteggere Hope e tutta la famiglia dalla sua pazzia, evidentemente mai scomparsa. Il primogenito di Ridge dovrà di nuovo scavare nel suo passato e continuare a dirsi innocente, nonostante il caso di Emma sia stato archiviato, tempo prima, dalla polizia. Il giovane ha così deciso di raccontare tutto a Hope e di rivelarle come sia andata davvero quella terribile notte in cui la stagista della Logan, è stata ritrovata intrappolata nella sua macchina, caduta in un dirupo. Ma come è andata veramente? Thomas ha raccontato tutto?

Beautiful: ecco come è morta Emma Barber

Vi diciamo subito che Thomas ha raccontato abbastanza bene come si siano svolti i fatti anni prima, tra lui ed Emma. In effetti i due, prima del terribile inseguimento, avevano avuto un duro scontro. Emma aveva minacciato Thomas di voler dire tutta la verità su Beth – di cui era venuta a conoscenza tramite Xander e Zoe – a Hope, con cui la giovane aveva instaurato un rapporto di stima e di amicizia. Presa dal desiderio di giustizia e decisa a vedere la sua mentore di nuovo felice, la giovane aveva deciso di sfidare il pericolo e il Forrester, senza curarsi delle conseguenze. Peccato però che la sua temeraria decisione si sia trasformata in una fuga rocambolesca e tragica verso casa della figlia di Brooke.

Thomas aveva minacciato Emma che se avesse mai osato dire qualcosa a Hope, le cose sarebbero finite molto male. La Barber non aveva però dato alcun peso alle sue parole e, con coraggio, si era messa al volante della sua auto, pronta a raggiungere Hope. Il Forrester le era corso dietro, costringendola a schiacciare il pedale dell’accelerazione, a perdere il controllo della sua auto, proprio mentre faceva una delle curve più pericolose del tragitto e a finire in una scarpata, prima di poter mandare un sms di avvertimento alla Logan. Thomas, che intanto la inseguiva, non si era minimamente curato di raggiungerla nella scarpata, per accertarsi che fosse ancora viva ma, tornato a casa, si era solo limitato a cancellare le tracce del suo GPS, per impedire a qualcuno di scoprire dove fosse diretta. Peccato però che Emma avesse informato Xander e gli avesse detto di essere diretta da Hope, per raccontarle tutto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.