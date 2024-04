Beautiful: Brooke, Hope, Ridge, Eric, Liam, Donna e Bridget candidati ai cinquantunesimi Daytime Emmy Awards

Anticipazioni TV

Grandi notizie per gli interpreti della Soap Beautiful. Katherine Lang, Annika Noelle, Scott Clifton, Thorsten Kaye, John McCook, Jennifer Gareis e Ashley Jones, alias Brooke, Hope, Liam, Ridge, Eric, Donna e Bridget, sono candidati ai prossimi Daytime Emmy Awards. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Beautiful o The Bold and the Beautiful, con il suo titolo originale, si conferma una delle Soap Opera più amate d’America (e d’Italia). Le vicende della casa di moda più scintillante di Los Angeles e di tutti i suoi protagonisti sono molto apprezzati dal pubblico statunitense, tanto da meritarsi – anche quest’anno – la candidatura ai cinquantunesimi Daytime Emmy Awards. Dopo la vittoria di Thorsten Kaye e di Jacqueline MacInnes Wood, avvenuta lo scorso dicembre 2023 per i 50esimi Daytime Emmy, questa volta toccherà a Katherine Lang, Annika Noelle, Scott Clifton, Thorsten Kaye, John McCook, Jennifer Gareis e Ashley Jones, alias Brooke, Hope, Liam, Ridge, Eric, Donna e Bridget, contendersi la prestigiosa statuetta, premio importantissimo per i protagonisti del daytime USA. Ma scopriamo nel dettaglio cosa succederà il prossimo giugno 2024.

Beautiful: La Soap candidata come migliore drama del daytime statunitense

Sono ormai anni che Beautiful viene candidata tra i migliori drama del daytime USA. Anche quest’anno la Soap si contenderà il posto con sua “sorella maggiore” Febbre d’amore, il cui titolo originale è The Young and the Restless e con altri drama in onda sulla CBS o su altre piattaforme televisive USA.

Beautiful, molto amata dagli spettatori, è in onda dal 1987 in America mentre da noi in Italia è arrivata il 4 giugno 1990 su Rai2. La Soap ha ricevuto ben 17 nominations ai Daytime Emmy e per ben tre volte ha portato a casa le vittorie.

I Daytime Emmy Awards costituiscono i premi di maggior valore per i prodotti televisivi statunitensi e appartengono alla gamma vastissima degli Emmy Awards, conferiti dalla National Academy of Television Arts and Sciences per riconoscere meriti artistici e tecnici. Beautiful come Febbre d’Amore ma anche come General Hospital – per citare altri nomi conosciuti in Italia – partecipa quasi ogni anno alla categoria dei drama trasmessi nella fascia diurna e del primo pomeriggio.

Per sapere se la vittoria quest’anno andrà a casa Forrester dovremo aspettare il 7 giugno 2024, data in cui sulla CBS sarà trasmessa la cerimonia di premiazione.

Beautiful: ecco chi sono gli attori della Soap candidati ai Daytime Emmy Awards 2024

La cerimonia di premiazione dei Daytime Emmy Awards 2024 ci dà appuntamento al 7 giugno 2024. Quest’anno tra gli attori di Beautiful che concorreranno alla preziosa statuetta ci sono: Katherine Lang, Annika Noelle, Scott Clifton, Thorsten Kaye, John McCook, Jennifer Gareis e Ashley Jones, alias – in ordine – Brooke, Hope, Liam, Ridge, Eric, Donna e Bridget.

Katherine Lang e Annika Noelle concorreranno per la stessa categoria , quella dell’ attrice protagonista in una serie drama ;

e concorreranno per la , quella dell’ ; Scott Clifton , Thorsten Kaye e John McCook saranno rivali nella categoria di attori protagonisti in una serie drama ;

, e saranno rivali nella ; Jennifer Gareis , alias Donna , concorrerà nella categoria di attrice non protagonista in una serie drama e tra le sue rivali ci sarà Courtney Hope , Sally Spectra jr . che dopo aver lasciato Beautiful ha continuato a recitare con lo stesso ruolo in Febbre d’Amore o meglio The Young and the Restless ;

, , concorrerà nella in una serie drama e , . che dopo aver lasciato Beautiful ha o meglio ; Ashley Jones, alias Bridget, concorrerà invece nella categoria di miglior attrice ospite di una serie drama, grazie alle puntate in cui il suo personaggio – la dottoressa Forrester – è apparsa per salvare la vita di suo padre Eric.

Lo scorso anno tra i partecipanti ai 50esimo Daytime Emmy Awards c’erano Thorsten Kaye, Jacqueline MacInnes Wood alias Steffy, Krista Allen alias Taylor ed Henry Joseph Samiri alias Douglas Forrester. Solo i primi due hanno ottenuto l’agognata statuetta mentre la vittoria per il miglior drama è andata a General Hospital. Chi vincerà il prossimo giugno?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.