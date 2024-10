Beautiful: Brooke e Taylor da nemiche ad amiche e viceversa ma è ora di smetterla con questa altalena!

Anticipazioni TV

Brooke e Taylor smetteranno mai di farsi la guerra? Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo l'amicizia tra la Logan e la Hayes frantumarsi e per motivi che potrebbero essere risolti senza neanche troppa difficoltà. Ma possibile che le due signore Forrester, nonostante i tempi, siano ancora le nemiche numero 1 della Soap?

L’amicizia tra Brooke e Taylor finirà molto presto… e la cosa non ci piace per nulla. Leggendo le Anticipazioni di Beautiful dal 7 al 12 ottobre 2024, vediamo che le due signore Forrester cominceranno ad avere dei battibecchi molto duri a causa di Hope e Thomas e del loro strano e inaspettato rapporto. La Logan e la Hayes, chi per una ragione chi per un’altra, si troveranno in disaccordo e arriveranno a dover rompere il loro sodalizio, che ci aveva finalmente fatto tirare un sospiro di sollievo. Quella che doveva essere la fine di una lite sempreverde e ormai anche un pochino stancante, tornerà a diventare una delle storyline della Soap di Canale5. La cosa non ci fa piacere e la lettura delle trame delle prossime puntate non migliora di certo la situazione. E ora vi diciamo il perché:

Beautiful: Taylor e Brooke di nuovo nemiche… ci risiamo!

Ammettiamolo, l’amicizia tra Brooke e Taylor ci ha fatto dire “finalmente, ce l’hanno fatta!”. Dopo anni di litigi per via di Ridge, eterno indeciso e per noi colpevole di aver rovinato la famiglia Forrester, come vi abbiamo rivelato in un altro nostro commento a Beautiful, abbiamo accolto con gioia la decisione delle due signore Forrester, di smettere di farsi guerra e di trovare invece dei punti in comune. Una cosa che speravamo da tempo, soprattutto perché il triangolo Taylor-Ridge-Brooke cominciava a stancarci e a essere ripetitivo. Ma purtroppo questo sogno realizzato a fatica è destinato a capitolare, molto prima del previsto e per un motivo per noi veramente futile, che potrebbe risolversi in due minuti, senza che nessuno si faccia male.

Sì perché, ve lo anticipiamo, Taylor e Brooke torneranno a battibeccare sulla questione Thomas e la Logan, per evitare che qualcuno scopra che sua figlia Hope ha perso la testa dopo anni di virtù, sceglierà di sacrificare la sua amicizia con la psichiatra. Ma perché tutto questo? Non ce ne capacitiamo proprio.

Beautiful: Taylor sei la nostra preferita ma stavolta non ci sei piaciuta!

Per quanto Brooke sia nei nostri cuori per il personaggio straordinariamente confuso e libertino qual è, Taylor rimane la nostra preferita. Della Hayes però non abbiamo gradito la sua costante ricerca di un uomo per la sua amica, che esso sia Hollis o che sia Deacon, con cui tornerà presto all’attacco. Avremmo preferito che si godesse il suo rapporto con la Logan senza parlare di uomini o di possibili altri flirt.

Ma questo non sarà il solo comportamento che non ci piacerà nel corso delle prossime puntate di Beautiful. Presto vedrete la dottoressa infuriarsi contro Brooke, dopo aver scoperto che la bionda non ha ancora recuperato la piena fiducia nei confronti di Thomas, nonostante gli sforzi del ragazzo. La psichiatra attaccherà la sua amica e tra loro ci sarà un duro scontro, anche se con toni civili. Brooke dovrà proteggere Hope e impedire che qualcuno capisca che la sua figlioletta ha perso la testa per il Forrester e per questo non riuscirà a chiarire con la madre di Steffy, che ci metterà il carico da novanta.

Beautiful: Brooke dovrebbe voltare pagina e stavolta davvero!

Brooke non potrà rivelare a Taylor di aver scoperto che sua figlia prova attrazione per Thomas e secondo noi in questo farà un grande sbaglio. Possibile che la Logan debba sempre nascondere tutto e proteggere Hope da qualsiasi cosa mentendo e fingendo che non ci siano problemi? Non sarebbe più facile se cercasse invece l’appoggio della Hayes, per capire se tra i due loro figli ci siano sentimenti veri, che possano renderli felici? Pare proprio di no e da qui scaturisce la nostra riflessione circa il comportamento delle due donne. Vorremmo vedere due madri capaci non solo di proteggere la propria progenie dalle scelleraggini ma anche decise a impedire che situazioni potenzialmente risolvibili finiscano per fare più danno.

Se Taylor non se la prendesse ogni volta che qualcuno ricorda i mali che ha commesso Thomas e comprendesse che non tutti sono in grado di dare un colpo di spugna al passato, come lei ha fatto con i plurimi tradimenti di Ridge e se Brooke smettesse di dover trovare sempre alibi ai comportamenti inappropriati o problematici dei suoi figli, le cose andrebbero molto diversamente.

Beautiful: Brooke e Taylor potrebbero svoltare le trame della Soap

Sappiamo che la scelta di far allontanare Brooke e Taylor è fatta apposta per continuare a dare il sale alla Soap ma pensiamo che anche se le due donne avessero ragionato - in ogni occasione - in modo più adulto e meno volubile, sicuramente le cose sarebbero state gestite diversamente, senza che le trame di Beautiful venissero rovinate. Anzi con due donne così al comando siamo certi che il tutto sarebbe più che mai divertente e intrigante! E voi che ne pensate?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.