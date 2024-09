Beautiful: Bill o Carter, chi è l'uomo giusto per Katie?

Anticipazioni TV

Bill Spencer o Carter Walton? Chi è davvero l'uomo dei sogni di Katie e con chi la Logan dovrebbe stare? Nelle puntate di Beautiful, in onda su Canale5, pare che la sorella di Brooke abbia fatto la sua scelta definitiva ma gli episodi americani della Soap ci rivelano qualcosa di molto diverso.

La storia d’amore tra Katie e Carter sta diventando sempre più intensa. Nelle puntate di Beautiful in onda attualmente – settembre 2024 – su Canale5, ci stanno mostrando la Logan innamorata del bell’avvocato e pronta a chiudere per sempre con Bill. Di contro lo Spencer non ha rinunciato a lei e sarà sempre più determinato a riconquistarla. Tutto questo sta accadendo in Italia, su Mediaset, mentre negli Stati Uniti – che con gli episodi della Soap sono avanti di quasi un anno – le cose sono diverse. Katie pare infatti essere più vicina che mai al suo ex marito e padre di suo figlio Will, tra l’altro tornato a casa. Questo particolare ci porta a farci una domanda: chi è l’uomo giusto per la sorella di Brooke?

Beautiful, Video Riassunto: Katie troverà la felicità con Carter o con Bill?

Guarda qui il video riassunto della news su Beautiful e poi continua a leggere il nostro articolo sulla Soap di Canale5.

Beautiful: Katie e Bill destinati a tornare insieme?

In un nostro precedente articolo ci siamo già chiesti se Katie e Bill fosse destinati a tornare insieme. Non abbiamo ancora risposta certa in merito ma siamo abbastanza sicuri che la Logan provi ancora dei forti sentimenti per il suo ex marito. Nelle puntate americane di Beautiful, per comprenderci meglio, i fan stanno assistendo a un riavvicinamento tra la sorella di Brooke e il padre di Liam, Wyatt e Will e hanno pensato, come abbiamo fatto noi, che Katie si fosse riscoperta innamorata dello Spencer, soprattutto dopo averlo visto rifarsi una vita con Poppy, uno dei nuovi personaggi in arrivo negli episodi italiani della Soap. Questa novità arriva dopo la fine della sua relazione con Carter, con cui però continua a lavorare e ad avere un bel rapporto.

Beautiful: Carter e Katie sono davvero fatti l’uno per l’altra?

In Italia, come abbiamo detto, stiamo assistendo al consolidarsi del rapporto tra Katie e Carter. I due si amano ma la loro relazione non ci convince e a dirla tutta non ci ha mai convinto. Forse perché siamo abituati a vederli entrambi impegnati in storie d’amore più passionali o forse perché i due hanno cominciato a frequentarsi solo dopo le rispettive rotture con i loro partner e quindi si sono ritrovati ad avere il cuore spezzato nello stesso momento. Tra di loro ci aspettavamo la nascita di un’amicizia più che di un amore, le cui basi ci sono sempre sembrate e ci sembrano tutt’ora poco solide.

Beautiful: Bill è l’uomo giusto per Katie? Per noi sì!

Il titolo dell’articolo è una domanda rivolta a voi lettori e siamo davvero curiosi di sapere cosa ne pensiate e quale uomo riteniate più adatto a Katie. Noi vi riveliamo che Bill ci piace molto di più di Carter accanto alla Logan. Nulla contro il Walton, anzi lo ritenevamo la vera anima gemella di Quinn. Ma da quanto Rena Sofer ha detto addio alla Soap e da quando il personaggio della Fuller è fuorigioco, non abbiamo più trovato una compagna adatta all’avvenente avvocato. Di certo, sempre per noi, non lo è Katie, che invece vedremmo molto bene di nuovo al fianco di Bill.

Ci teniamo a puntualizzare che fino a quando lo Spencer è stato indeciso tra quale sorella Logan scegliere, abbiamo tifato perché la sorella bruna si allontanasse da lui ma da quando lo abbiamo visto cambiare così tanto da sacrificarsi per fermare Sheila e per aiutare la sua famiglia, bé abbiamo cambiato idea.

Vedere Katie così preoccupata per Bill e anche capace di smuovere, più di tutti, lo Spencer e di farlo addirittura piangere per la paura di perderla a causa del suo bluff, ci siamo convinti che la coppia Katie-Bill debba tornare alla ribalta. E aggiungiamo che osservando quello che sta succedendo nelle puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti, ci siamo ancora più convinti che i genitori di Will debbano essere destinati a stare insieme. Un rapporto come il loro, che resiste a tutto e che fa ammettere a entrambi di essere l’uno l’amore dell’altra, merita di avere un’altra chance. Attualmente però Bill si accompagna a Poppy, la sorella di Li, di cui vi abbiamo parlato nelle anticipazioni americane e di cui vi parleremo presto nelle nostre anticipazioni giornaliere e settimanali, tutte italiane. Il magnate pare davvero essere legato a questa nuova compagna ma le novità che sono accadute potrebbero fargli capire di non essere poi così tanto innamorato e potremmo vederlo correre dalla madre di suo figlio Will, pronto a ricominciare. Noi ci speriamo e voi?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.