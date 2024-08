Beautiful Anticipazioni Americane: Bill e Katie torneranno insieme?

Anticipazioni TV

Katie e Bill sono destinati a tornare insieme o tra loro è davvero finita? La storia d'amore tra la Logan e lo Spencer potrebbe riaccendersi grazie all'arrivo di Poppy, la madre di Luna. Ma cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5?

La storia d’amore tra Bill e Katie potrebbe non essere arrivata definitivamente al capolinea. I due potrebbero decidere di tornare insieme e potrebbe essere tutto merito di Poppy, la madre di Luna e nuova compagna dello Spencer nelle puntate americane della Soap. Tra la Logan e la nuova signora di Villa Spencer si è da tempo creata una frizione e la sorella di Brooke crede pure che la Nozawa sia un’assassina.

Beautiful Anticipazioni Americane: Katie pronta a smascherare Poppy

Tra Katie e Poppy è ormai guerra aperta. La Logan ha accusato la Nozawa di essere un’assassina e di esserci lei dietro alla morte di Tom e Hollis. La situazione è destinata a degenerare e le due donne a trovarsi sempre più l’una contro l’altra. Nelle puntate della Soap andate in onda negli scorsi giorni sulla CBS, Katie ha scoperto che Luna ha trovato lo zaino del musicista a casa sua e per lei questa è stata la conferma che qualcosa non va e che Bill stia correndo un grande pericolo. Nelle prossime puntate, sempre americane, vedremo la sorella di Brooke sempre più scatenata e forse questo suo nuovo interesse finirà per riavvicinarla al marito e magari a farla completamente innamorare di lui, un’altra volta.

Anticipazioni Americane Beautiful: Katie e Carter si sono lasciati. Ora la Logan è single

Katie potrebbe davvero innamorarsi di nuovo di Bill e voler tornare al suo fianco. Per il momento l’interesse che la Logan nutre per lo Spencer si limita alla preoccupazione che Poppy lo stia imbrogliando ma non escludiamo che con le ultime scoperte fatte su di lei e con il ritorno di Will a casa, la donna possa ricominciare a provare dei forti sentimenti per il suo ex marito. E il tutto potrebbe accadere visto che ora Katie è felicemente single. La sua storia d’amore con Carter è finita e i due sono tornati a essere solo amici.

Senza più il Walton al suo fianco e con una Poppy sempre più pericolosa – secondo lei – Katie potrebbe quindi interessarsi così tanto di Bill, da scoprirsi ancora molto innamorata e determinata a tornare a essere lei la donna della sua vita.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Bill sceglierà Poppy o Katie?

Il rinnovato interesse di Katie ha scatenato una strana reazione in Bill. Lo Spencer è apparso lusingato dall’affetto che la donna ha per lui e ha rassicurato Poppy sul fatto che la sua ex moglie sia innocua e voglia solo il suo bene. Ma se in lui si insinuerà il dubbio che la Nozawa lo stia ingannando, siamo certi che la situazione cambierà e lo farà riavvicinare a Katie definitivamente. Insomma siamo abbastanza propensi a pensare che la storia d’amore tra i genitori di Will non sia davvero finita e che per loro ci sia ancora un capitolo da scrivere.

Abbiamo però un dubbio. Katie potrebbe sbagliarsi su Poppy o comunque finire per infastidire Bill con le sue insinuazioni. Lo Spencer potrebbe non gradire l’intromissione dell’ex moglie non tanto nella questione Poppy quanto per quella che riguarda Luna, la figlia che ha scoperto di avere e a cui si è affezionato. E se la giovane stagista fosse messa in mezzo, papà Dollar Bill potrebbe arrabbiarsi e tanto!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.