Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas confessa a Hope la verità su Emma!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas ha deciso di rivelare a Hope cosa è successo la notte in cui Emma è morta. Cosa deciderà di fare la Logan ora che sa tutta la verità? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap, che vedremo molto presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che le trame della Soap stanno per tingersi nuovamente di giallo. Nuovi problemi e nuove verità stanno per venire a galla e presto tra Hope, Thomas, Steffy e Finn cambierà tutto. Tutta colpa di Thomas Forrester, che ha deciso di raccontare alla sua amata Logan la verità sulla notte in cui è morta Emma Barber. Un racconto che ha lasciato la piccola Logan senza parole e che potrebbe portarla ad allontanarsi dall’uomo che le ha appena chiesto di sposarla.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy difende Thomas dalle accuse di Xander e di Finn

Tra Finn e Thomas è guerra aperta e tra i due sembra non esserci alcuna soluzione. Finn è convinto che suo cognato sia un uomo pericoloso e che sia persino in grado di essere un assassino. Steffy è dovuta intervenire per fermare il marito e per assicurarsi che suo fratello le abbia detto tutto e che non tenga per sé qualche segreto potenzialmente pericoloso. La Forrester è l’unica ad avere cieca fiducia nel suo fratellone e a preoccuparsi che niente lo turbi di nuovo così tanto, da farlo ricadere nel baratro. Ma attenzione, Thomas ha davvero qualcosa da rivelare!

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam scopre che Thomas ha chiesto a Hope di sposarlo

Tra Thomas e Hope le cose sembrano andare per il verso giusto e Hope sostiene l’innocenza di Thomas, esattamente come Steffy. La ragazza ha però dovuto di nuovo difendersi da Liam, che si è ripresentato allo chalet per avere informazioni fresche sulla storia d’amore, per lui assurda, tra la sua ex moglie e l’odiato Forrester. Lo Spencer ha di nuovo sparato a zero sul suo vecchio nemico e ha messo la Logan ancora una volta in allerta. Non deve fidarsi del figlio di Ridge, capacissimo – secondo lui – persino di uccidere qualcuno. Hope non ha però voluto dar retta ai consigli del suo ex, che non è proprio nella posizione di darle conforto e sicurezza, visto quello che lui stesso ha combinato nel loro matrimonio.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas confessa a Hope la verità su Emma

Hope non ha voluto credere né a Finn né a Liam e per una volta è sembrata d’accordo con Steffy. Per le due ragazze Thomas non è un assassino. La ragazza dovrà però forse ricredersi. Il Forrester ha infatti deciso di rivelare alla sua amata come si sono svolte esattamente le cose quella terribile notte di anni prima. Raggiunta la ragazza allo chalet, il figlio di Ridge si è fatto coraggio e deciso a essere del tutto sincero con la donna che vuole diventi sua moglie, le ha rivelato di aver discusso con Emma e di aver cominciato un terribile inseguimento in macchina, per impedirle di rivelare la verità su Beth. Thomas ha alla fine confessato di aver visto la Barber uscire di strada e di non essere sceso nel dirupo per controllare che fosse viva, convinto, sin da subito, che la giovane non potesse essere sopravvissuta. Per questo, e per paura di essere coinvolto, non le ha prestato soccorso. Ma è proprio quest’ultima parte che ha lasciato Hope senza parole e che ha cominciato a farle dubitare che le paure di Finn e di Liam siano più che fondate. Cosa farà ora la figlia di Brooke? Sosterrà il suo innamorato o si allontanerà da lui, scatenando un nuovo vortice di pazzia e risentimento in lui e in tutta la sua famiglia? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.