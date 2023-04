Beautiful, Anticipazioni Puntate dall'1 al 7 maggio 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful in onda dall'1 al 7 maggio 2023, Ridge prenderà la decisione di tornare a casa da Taylor e dai suoi figli. Il Forrester, deluso dal comportamento della moglie e stanco di dover sempre combattere con bugie e sotterfugi, sceglierà l'amore della Hayes. Brooke avrà il cuore spezzato e a nulla serviranno le parole di conforto di Hope, che si sentirà persino in colpa. Steffy e Thomas invece festeggeranno il ritorno del loro papà e Sheila canterà vittoria, lasciandosi sfuggire con Deacon di aver fatto qualcosa per vendicarsi della Logan.

Beautiful Anticipazioni: Ridge passa la notte con Taylor

Le Anticipazioni di Beautiful dal 24 al 30 aprile 2023 ci hanno già rivelato che Ridge chiuderà con Brooke definitivamente. Il Forrester sarà molto deluso da sua moglie e dopo averla vista difendere Deacon, capirà di doversene andare da casa e tornerà da sua figlia Steffy, da Thomas... e da Taylor. Nelle puntate che andranno in onda dall'1 al 7 maggio 2023, lo stilista deciderà di rimanere a casa con la sua ex moglie. I due passeranno la notte insieme – senza andare a letto - dopo essersi baciati e dopo che il designer si sarà tolto la fede nuziale dal dito. Al risveglio, dopo essere stati accolti con entusiasmo dai loro figli – felici di rivederli insieme – Ridge dirà loro di dover tornare a casa per ribadire a Brooke che tra loro è finita.

Anticipazioni Beautiful: Ridge informa Brooke che tra loro è finita

Brooke sarà spaventatissima nel non vedere Ridge tornare a casa. La Logan si confiderà con sua figlia e spererà che il marito torni il prima possibile. E così succederà. Ridge la sorprenderà mentre sarà assorta nei suoi pensieri e le dirà di doverle dire una cosa importante. La bionda cercherà in tutti i modi di convincerlo che quanto successo tra loro possa essere risolto e che il loro amore vincerà su tutto. Si lamenterà anche di come Thomas l'ha trattata, impedendole di raggiungerlo ma lo stilista non le darà retta e non darà seguito alle sue preghiere. Le confermerà che benché la ami, non può più sopportare le sue bugie e i suoi sotterfugi ma soprattutto non potrà mai perdonarle di aver difeso Deacon. Brooke si accorgerà che il suo adorato marito si è tolto la fede e capirà che è davvero tutto perduto. Ridge se ne andrà lasciandola in lacrime e sarà così che la troverà Hope, tornata dall'ennesimo confronto serrato con Steffy e Thomas. La ragazza si sentirà sempre più in colpa. È lei che ha spinto sua madre a recuperare il rapporto con Deacon.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila gongola. Ha distrutto Brooke

Sheila scoprirà che tra Brooke e Ridge è tutto finito dopo essere andata a trovare Taylor nel suo studio. La Hayes si lascerà sfuggire che le cose tra il suo ex marito e la Logan si sono messe male e la Carter, soddisfatta del suo operato, saltellerà verso Il Giardino per informare Deacon. Una volta faccia a faccia con lo Sharpe gli dirà di aver appena appreso che il matrimonio dei Forrester è appena naufragato. La malefica rossa si lascerà sfuggire che tutto è avvenuto per merito suo e il suo amico ovviamente vorrà saperne di più. Intanto Ridge tornerà alla Forrester Creations. Steffy e Thomas si informeranno di come sia andata con Brooke. La bella Forrester, vedendo suo padre triste, penserà di tornare all'attacco e chiamerà sua madre, chiedendole di raggiungere immediatamente l'ufficio, per aiutare il suo papà. Taylor arriverà molto velocemente e Ridge non potrà che essere felice di vedere la donna, forse l'unica che non lo tradirà mai.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.