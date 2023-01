Beautiful Anticipazioni Puntate dal 6 all'11 febbraio 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Vediamo che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap che andranno in onda dal 6 all'11 febbraio 2023, Finn scoprirà la drammatica verità sull'identità del suo padre biologico e per lui sarà un vero shock. Intanto Thomas, ormai cotto, rivelerà a Paris di essersi innamorato di lei mentre Hope non mollerà la presa su suo padre e gli chiederà di raggiungerla a casa per farsi gli auguri di persona per il Ringraziamento. Peccato che Ridge sarà nei paraggi.

Beautiful Anticipazioni: Jack rivela a Li di essere il vero padre di Finn

Le Anticipazioni di Beautiful dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023 ci hanno già rivelato che Finn vorrà sapere chi sia il suo padre biologico. Il ragazzo cercherà di saperlo da Sheila, approfittando di un loro incontro a Il Giardino. Il bel dottore non otterrà però una confessione da parte di sua madre. La Carter rimarrà fedele al patto stretto con Jack, di non rivelare nulla al loro bambino. Sheila consiglierà però al suo ex amante di confessare tutto al loro figlio, prima che Finnegan – aiutato dallo stuolo di investigatori privati fedeli ai Forrester – scopra tutto da solo. Jack le darà retta e una volta tornato nella stanza d'albergo, dirà la verità a Li. La donna ne rimarrà sconvolta e si renderà conto che suo marito le ha mentito per tutti questi anni. Ma la cosa più grave è che Jack ha tenuto un segreto così scabroso anche con Finn, sempre desideroso di conoscere le sue vere origini. Li spingerà il marito a raccontare quanto successo Finn e lo avvertirà che il giovane potrebbe non perdonarlo mai.

Anticipazioni Beautiful: Jack confessa a Finn di essere il suo vero padre

Confessata la verità a sua moglie, Jack correrà a casa di suo figlio, dopo averlo avvertito di una sua visita. Con lui ci sarà anche Li che, appena varcata la porta della casa sulla scogliera, comincerà a pungolare il marito affinché parli. Jack sarà quindi costretto a dire a Finn che le sue ricerche potranno concludersi. Gli rivelerà di essere lui suo padre biologico. Finnegan sgranerà gli occhi dalla sorpresa e quando capirà che sua madre non ne era al corrente, comincerà a urlare verso il suo papà, furioso con lui per essere stato imbrogliato e usato. Non solo Jack ha avuto una relazione extraconiugale con Sheila ma ha persino permesso a Li di adottare suo figlio. La cosa gli darà ribrezzo. Con il cuore a pezzi e abbracciando sua madre, intimerà al genitore di andarsene immediatamente da casa sua e di non tornare mai più. Jack sarà costretto ad andarsene ma prima di tornare in albergo si recherà da Sheila, per sfogare tutta la sua frustrazione e per accusarla di averlo messo nei guai. Ma la Carter lo riporterà all'ordine. Il solo vero colpevole, in questo momento, è lui e dovrà sopportare il peso delle sue colpe.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas rivela a Paris di amarla

Thomas ha ormai perso la testa per Paris e vorrebbe che la loro relazione diventasse qualcosa di più. Per questo organizzerà una cena nel loro appartamento, pronto a passare una bella serata con lei e a dirle tutto quello che prova. Il Forrester, preso coraggio, confesserà alla Buckingham di amarla. La reazione di Paris non sarà però quella che si aspettava. La ragazza gli ricorderà che il suo fidanzato è Zende, suo cugino, e lo rimetterà al suo posto. Thomas, capito di non avere chance e per evitare ulteriori imbarazzi, le assicurerà di lasciare il loro appartamento e la pregherà di non dire niente a nessuno della loro conversazione, soprattutto non a Zende. La sorella di Zoe, rimasta piuttosto colpita dalle parole dello stilista, troverà conforto in Carter, l'unico a cui racconterà quanto successo. Il Walton la metterà in guardia da Thomas e le dirà di guardarsi le spalle se davvero tiene al suo attuale compagno.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Ridge contro Deacon, ancora una volta

I terribili nuovi segreti che emergeranno nelle puntate della Soap dal 6 all'11 febbraio 2023, verranno messi da parte per festeggiare il Ringraziamento. Steffy e Finn arriveranno a casa Forrester e racconteranno quanto successo tra loro, Li e Jack ma cercheranno di non lasciare che le novità rovinino l'atmosfera di festa. Hope cercherà di non sentire troppo la mancanza di suo padre ma poi, convinta che Deacon dovesse essere invitato alla serata, deciderà di chiamarlo e invitarlo allo chalet, per darsi gli auguri di persona. Lo Sharpe accoglierà l'invito con piacere ma la sua serenità sarà spazzata da Ridge. Il Forrester, dopo aver avuto un nuovo faccia a faccia al vetriolo con Brooke – che sembrerà aver preso le parti di sua figlia – si recherà a casa della sua figliastra, desideroso di parlare a quattrocchi con lei. Ma una volta arrivato a casa della piccola Logan, si accorgerà della presenza del suo odiato rivale. Tra loro sarà di nuovo guerra come lo sarà anche tra Hope e Steffy, quando la figlia di Brooke sentirà la sua sorellastra spingere Liam a fermare sua moglie e dirgli di essere preoccupata per il suo matrimonio.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.