Beautiful, Anticipazioni Puntate dal 5 all'11 giugno 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful che vedremo su Canale 5 dal 5 all'11 giugno 2023, tremeremo tutti per Steffy. La Forrester, a cui Sheila avrà sparato, lotterà tra la vita e la morte e tutta la sua famiglia, Liam compreso, si ritroveranno in ospedale per sostenere la bella Forrester. Sheila invece spererà che nessuno scopra che a uccidere Finn e ferire Steffy sia stata lei. Disperata per la morte di suo figlio, tenterà di vederlo ma Li, come una leonessa ferita, le impedirà di avvicinarsi al corpo del ragazzo.

Beautiful Anticipazioni: Steffy lotta tra la vita e la morte

Le Anticipazioni di Beautiful dal 29 maggio al 4 giugno 2023 ci hanno già rivelato che Sheila sparerà a Steffy e a Finn. La donna fuggirà lasciando i due riversi a terra e a trovarli sarà Deacon. Lo Sharpe, oltre a chiamare i soccorsi, avrà l'ingrato compito di informare Ridge e la sua famiglia, avvertendo tutti che Finn è morto e che Steffy lotta tra la vita e la morte. Il Forrester, Taylor e Thomas correranno in ospedale, dove la ragazza è stata trasportata. Bridget – casualmente sul posto, proprio quei giorni – informerà loro che la giovane CEO è in gravi condizioni e che ha perso molto sangue.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila finge di non sapere nulla su Finn e Steffy

Dopo aver avvertito Ridge e la sua famiglia, Deacon raggiungerà Sheila e le dirà che suo figlio è morto. La donna sarà realmente disperata ma si guarderà molto bene dal dire allo Sharpe che è lei la responsabile di tutto. Si dirigerà quindi in ospedale dove si accerterà delle condizioni di Steffy. La Carter dissimulerà molto bene di essere preoccupata che la Forrester si svegli e racconti tutta la verità su lei che spara nel vicolo, e pregherà di poter vedere suo figlio. Li le impedirà anche solo di avvicinarsi al corpo del ragazzo. La rossa cercherà l'appoggio di Taylor, l'unica – secondo lei – che possa darle una mano.

Anticipazioni Beautiful: Liam corre da Steffy e le dice che la ama

Deacon informerà anche Brooke, Hope e Liam di quanto successo. Le Logan saranno sconvolte da quanto scoperto e rimarranno allo chalet, speranzose di ricevere presto buone notizie. Liam correrà in ospedale dalla sua ex moglie. Il ragazzo sarà visibilmente spaventato dalla prospettiva di perdere la madre di sua figlia e una donna che, nonostante la loro separazione, amerà per sempre. Liam ammetterà chiaramente di esserle ancora molto affezionato e di non poter dimenticare i bei momenti passati insieme.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.