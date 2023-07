Beautiful Anticipazioni: Puntate dal 31 luglio al 6 agosto 2023, ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 31 luglio al 6 agosto 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 31 luglio 2023 al 6 agosto 2023, Steffy deciderà di lasciare Los Angeles insieme ai bambini e informerà Liam di questa decisione. Carter vorrà ricominciare la sua storia con Paris ma Quinn cercherà di farlo ragionare mentre Eric confermerà a Donna di non voler rompere il loro idillio. Taylor e Ridge ceneranno insieme e Brooke andrà su tutte le furie.

Anticipazioni Beautiful: Steffy decide di lasciare Los Angeles

Le Anticipazioni di Beautiful per le puntate dal 24 al 30 luglio 2023, ci hanno rivelato che Taylor consiglierà a Steffy di lasciare Los Angeles per distrarsi e non pensare costantemente a Finn. Nelle puntate della Soap in onda dal 31 luglio al 6 agosto 2023, la ragazza deciderà di dare retta alla madre e di allontanarsi dalla sua casa, dove tutto le ricorda suo marito. La Forrester farà i bagagli ma prima di partire chiamerà Liam, per informarlo di questa novità ma soprattutto per dirgli che porterà con sé Kelly. Lo Spencer non le remerà contro anzi la sosterrà in questa sua decisione, promettendole di starle sempre e comunque vicino.

Beautiful Anticipazioni: Carter vuole riconquistare Paris

Carter non riuscirà a togliersi dalla mentre Quinn ma questo lo porterà a prendere una decisione inaspettata e sconvolgente. Il Walton, per evitare di essere tormentato dal pensiero della Fuller e salvare il suo matrimonio con Eric, penserà di riconquistare Paris. L’avvocato informerà Quinn di volersi riavvicinare alla Buckingham e di voler costruire con lei una famiglia. Le dirà di ritenere la ragazza l’unica persona in grado di dargli la felicità che merita ma soprattutto le confesserà di volersi sposare con Paris, per depistare la ragazza e impedirle di capire che tra loro c’è ancora un grande amore. La Fuller tenterà di far cambiare idea al Carter ma senza grande successo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric non vuole rompere con Donna

Eric confesserà a Donna di non voler rompere con lei ma soprattutto di voler continuare con i loro incontri, che lo rendono molto felice. La Logan gli prometterà di mantenere il loro segreto e di accontentarsi dei loro frugali momenti di passione. Intanto Taylor e Ridge, dopo la decisione di Steffy di partire, si faranno forza a vicenda. La Hayes raggiungerà il marito e gli proporrà di cenare insieme. Brooke – che prima avrà rimesso Deacon al suo posto - li troverà insieme e andrà su tutte le furie.

