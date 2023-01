Beautiful Anticipazioni Puntate dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023 vedremo Hope sempre più convinta a voler dare una seconda opportunità a Deacon. Dopo aver costretto Brooke a cedere e a lasciarle vedere suo padre, la Logan junior dovrà convincere Liam. Lo Spencer ha più volte dichiarato alla moglie di non volere lo Sharpe accanto ai loro figli ma Hope lo pregherà di ragionare sulla questione e di cambiare idea. Intanto Ridge, Steffy e Brooke riporranno grande fiducia in Liam e spereranno che almeno lui riesca a convincere sua moglie a lasciarsi il passato alla spalle; la Logan riferirà ai due Forrester di aver paura che questa situazione possa danneggiare il matrimonio di sua figlia. Finn invece riferirà a Steffy di aver sì capito la sua avversione verso Sheila ma di avere ancora comunque la curiosità di conoscere la Carter. Il dottore confesserà di voler scoprire addirittura chi sia il suo padre naturale. Per questo, quando incontrerà per caso Sheila a Il Giardino, si fermerà a parlare con lei, ignorando che la sua mamma avrà appena interrotto un faccia a faccia con Jack, pronto a tutto perché il loro bambino non scopra la verità sul suo conto.

Anticipazioni Beautiful: Hope prega Liam di dare una possibilità a Deacon

Le Anticipazioni di Beautiful dal 23 al 28 gennaio 2023 ci hanno già rivelato che Hope imporrà un ultimatum a Brooke e Ridge. Se i due non le lasceranno frequentare Deacon, lei, Liam e i bambini lasceranno per sempre lo chalet. Brooke si troverà con le spalle al muro e desiderosa di non perdere sua figlia alla fine sarà costretta, almeno in parte, a cedere a questo aut aut. La Logan spererà però che almeno Liam riesca a convincere sua moglie a cambiare idea. Allo Spencer verrà dato il compito di riportare Hope sulla retta via ma anche per lui non sarà facile affrontare la sua determinata consorte. Nelle puntate della Soap in onda dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023, vedremo un duro confronto tra Hope e Liam. La ragazza sarà più che mai convinta delle sue scelte e ricorderà al suo amato consorte che anche lui ha perdonato, più e più volte, Bill per quello che ha fatto passare a lui e ai suoi fratelli. Il giovane cercherà di risponderle per le rime ma lo spiazzante paragone con il suo papà – che da poco lo ha fatto finire in prigione – lo metterà al tappeto.

Beautiful Anticipazioni: Brooke in ansia che Deacon rovini il matrimonio tra Hope e Liam

Mentre Hope e Liam continueranno a confrontarsi sul loro comune futuro e lo Spencer sembrerà essere messo in un angolo, Brooke comunicherà a Ridge e Steffy – entrambi molto in ansia per la situazione – che sua figlia non ha cambiato idea e che intende riavere Deacon nella sua vita. La Logan non farà mistero ai due di pensare che tutto questo clima di tensione possa finire per rovinare il matrimonio tra Hope e Liam, che solo da poco sono riusciti a recuperare la loro serenità. Ridge tenterà di rassicurarla, certo che lo Spencer riuscirà a convincere la sua consorte a non permettere che un uomo pericoloso come lo Sharpe, possa avvicinarsi ai suoi figli. Steffy pregherà davvero che succeda e spererà che Finn non si lasci influenzare da tutto quello che sta succedendo intorno a lui.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn vuole conoscere l'identità del suo padre naturale

Le paure di Steffy saranno più che fondate. Finn non ha infatti smesso di voler scoprire qualcosa di più sulla sua nascita e sui suoi genitori naturali. Il ragazzo confesserà ancora una volta alla moglie di avere il desiderio di avere risposte ma stavolta aggiungerà di voler conoscere l'identità del suo padre naturale. La Forrester rabbrividirà al sol pensiero che suo marito possa chiederlo direttamente a Sheila e gli offrirà di assoldare un investigatore privato, per arrivare alla risposta alle sue domande. Ma le cose prenderanno una piega piuttosto bizzarra. Finnegan, arrivato a Il Giardino, per pranzare, incontrerà per caso la Carter. La donna si trova là per un preciso motivo. A chiamarla è stato Jack, che la vuole ringraziare per non aver detto a nessuno che è lui il vero padre di Finn. La malefica rossa gli prometterà di mantenere il loro segreto e così farà quando vedrà arrivare suo figlio, caccerà il suo amante dal tavolo affinché non venga visto, e parlerà con il bel medico, che approfitterà del loro fortuito incontro per chiederle chi sia il suo papà biologico. Sheila manterrà il silenzio ma, una volta rimasta sola con il Finnegan senior, gli chiederà di affrontare lui stesso questo spinoso argomento con il loro bambino.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.