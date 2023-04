Beautiful, Anticipazioni Puntate dal 24 al 30 aprile 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 24 al 30 aprile 2023, tra due settimane, vedremo Ridge affrontare faccia a faccia Deacon. Il Forrester, scoperta la verità sulla notte di Capodanno, deciderà di regolare i conti con lo Sharpe e i due si prenderanno a pugni e a colpi di scopa in testa. Intanto Taylor affronterà Brooke e le farà notare che ancora una volta è riuscita a ferire suo marito, senza avere alcun ritegno. La Logan cercherà di difendersi dalle accuse della sua rivale di sempre e tenterà di spiegare che non era in lei quella sera, a causa dell'alcol. Salutata in malo modo la Hayes, a cui dirà che Ridge è pronto a perdonarla, la bionda correrà a Il Giardino, convinta di trovarvi il suo consorte e cercherà di fermare la lite tra il suo consorte e lo Sharpe. Brooke prenderà le difese del padre di sua figlia, scatenando nello stilista l'ira funesta. Furioso e deluso da lei, Ridge se ne andrà e tornerà a casa di Steffy, dove lo aspetterà tutta la sua famiglia. Intanto Hope, dopo un confronto con la sua sorellastra, sarà sempre più preoccupata per la sua mamma.





Anticipazioni Beautiful: Ridge e Deacon si prendono a pugni

Le Anticipazioni di Beautiful dal 17 al 23 aprile 2023 ci hanno già rivelato che Taylor dirà a Ridge che Brooke lo ha tradito. Il Forrester non vorrà però crederle e affronterà sua moglie, faccia a faccia, per sapere da lei la verità sulla notte di Capodanno. La Logan dovrà capitolare e racconterà al marito come si sono svolte davvero le cose, lasciando lo stilista senza parole. Nelle puntate della Soap in onda dal 24 al 30 aprile 2023 vedremo invece che Ridge, deluso, le dirà di aver bisogno di una boccata d'aria e uscirà da casa dicendole di amarla e di avere solo bisogno di tempo. Il Forrester però vorrà scaricarsi del tutto e prendersi la sua vendetta. Si recherà quindi a Il Giardino e aggredirà Deacon. I due cominceranno a fare a pugni e tra una mossa di karate e un colpo di scopa in testa, i due se le daranno di santa ragione, senza arrestarsi.

Beautiful Anticipazioni: Brooke si giustifica con Taylor

Brooke rimarrà a casa da sola, convinta che Ridge tornerà presto e che, dopo aver parlato e chiarito un altro po', riusciranno a far pace. La Logan verrà sorpresa dalla visita di Taylor, arrivata da lei per dirle due paroline e per accusarla di essere sempre la solita Brooke, quella in grado di ferire Ridge. La bionda cercherà di difendersi dalle accuse, adducendo – a sua discolpa – il fatto di aver bevuto e di non essere stata in sé. La Hayes rincarerà la dose dicendole che la sua ricaduta è solo una delle sue ennesime scuse ma stavolta nessuno le crederà. Lei ha bevuto per colpa di Deacon e perché voleva consolarsi per l'assenza di Ridge. Le due donne continueranno a beccarsi fino a quando la Logan non deciderà di andare a cercare suo marito.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy e Hope difendono le loro madri

Mentre si consumerà la lite tra Brooke e Taylor anche Steffy e Hope se ne diranno quattro. La Forrester dirà alla sorellastra di essere ormai al corrente del segreto di sua madre e la informerà che anche Ridge lo sa. A dirglielo è stata Taylor. La ragazza si dirà certa che, stando così le cose, suo padre deciderà di troncare con sua moglie e tornerà dalla sua prima e vera famiglia, quella che non lo ha mai tradito. Hope la inviterà a non correre troppo di fantasia e le chiederà di non trasformare tutto in una guerra Forrester vs Logan. In cuor suo spererà però che le parole della bruna non corrispondano a verità.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Brooke difende Deacon e Ridge torna a casa da Steffy, Thomas e Taylor

Brooke arriverà a Il Giardino e troverà Ridge e Deacon che si stanno picchiando. La donna interverrà immediatamente ma invece che prendere le difese del marito, si getterà immediatamente su Deacon, dicendo al Forrester che lui non c'entra nulla. Brooke vorrà solo chiarire la situazione e assumersi tutte le sue colpe ma questa sua presa di posizione suonerà come un altro tradimento. Ridge l'accuserà di aver scelto lo Sharpe e di non avergli mai dato retta. Deciderà quindi di andarsene, alludendo alla fine della loro relazione. Brooke tornerà a casa dove ad attenderla ci saranno Hope e Liam, preoccupati per lei. I due ragazzi scopriranno che il Forrester ha lasciato la moglie sola con Deacon, dicendo di volersi allontanare immediatamente da lei. Brooke dirà loro di aver paura di averlo perso per sempre.

Beautiful Trame: Thomas nasconde il cellulare di Ridge e gli impedisce di parlare con Brooke

Ridge arriverà a casa di Steffy e troverà la figlia, Thomas e Taylor, preoccupati e in ansia per lui. Il Forrester avrà un occhio nero e spiegherà loro di aver fatto a pugni con Deacon. Dirà poi che Brooke ha preso le difese dello Sharpe e ammetterà di aver deciso di chiudere la sua relazione con la moglie. Steffy lo abbraccerà felice mentre Taylor guarderà il suo ex con un misto di ammirazione e tristezza. Thomas invece, accortosi che il cellulare di suo padre si sarà illuminato e che a chiamarlo sarà la Logan, metterà via l'apparecchio e impedirà a suo padre di vedere e sentire la chiamata. Il ragazzo non si fermerà però qui. Impedirà personalmente alla sua matrigna di avvicinarsi al suo papà, ora che finalmente avrà capito con che razza di donna si è sposato.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.