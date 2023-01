Beautiful Anticipazioni Puntate dal 23 al 28 gennaio 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Vediamo insieme che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale5 dal 23 al 28 gennaio 2023, vedremo Quinn dare il benservito a Donna. La Fuller, dopo aver scoperto che è stata la Logan a rinvigorire suo marito, costringerà Eric a licenziare la sua ex moglie dalla Forrester, per non averla più tra i piedi. Il Forrester non potrà far altro che ascoltare le richieste della sua consorte. Donna dovrà quindi prendere tutte le sue cose e andarsene per sempre. Intanto Hope sarà sempre più convinta di voler dare una seconda chance a suo padre. Questa scelta e i consigli dati a Finn, la metteranno di nuovo contro Steffy. La ragazza non avrà però intenzione di perdere l'occasione di conoscere Deacon e lo rivelerà chiaramente anche a sua madre Brooke. Lo Sharpe nel frattempo dirà a Sheila di non voler più seguire il suo piano e le confesserà di voler riconquistare Brooke, la donna che non ha mai dimenticato.

Anticipazioni Beautiful: Eric licenzia Donna

Le Anticipazioni di Beautiful dal 16 al 21 gennaio 2023 ci hanno già rivelato che Quinn scoprirà che è stata Donna a far rinascere la passione in Eric. La Fuller andrà su tutte le furie e non riuscirà a far finta di nulla. Dopo aver aggredito la Logan ed averla accusata di essere arrivista e malefica come le sue sorelle, chiederà al suo consorte di darle una grande prova d'amore. Quinn imporrà a Eric di fare immediatamente una scelta: se vuole stare con lei, deve licenziare Donna in tronco. Lo stilista si troverà costretto a darle retta e raggiungerà di nuovo il suo ufficio per comunicare la sua decisione alla diretta interessata. Troverà Donna in compagnia di Katie e Brooke. Le due donne staranno cercando di rincuorare la sorella, spaventata dalla reazione violenta della sua rivale ma soprattutto in ansia per le grosse ripercussioni che ci saranno sul suo orsacchiotto. Le tre saranno interrotte dall'arrivo del padre di Ridge, che chiederà di rimanere solo con la donna che ha saputo risvegliare in lui il desiderio. Una volta rimasti soli, Eric Forrester ribadirà alla sua ex di esserle molto affezionato e di pensare con amore al loro passato ma sarà arrivata l'ora di pensare al suo futuro e le comunicherà che dovrà lasciare l'azienda seduta stante.

Beautiful Anticipazioni: Hope vs Steffy, stavolta per colpa di Deacon e Sheila

Hope e Finn non sono per nulla contenti del divieto imposto da Steffy e Liam di non vedere più Sheila e Deacon. La Logan, esattamente come il Finnegan, vorrebbe dare una seconda opportunità a suo padre. Ma questa sua propensione non troverà l'appoggio di Steffy. La Forrester aggredirà la sorellastra dopo averla sentita consigliare a suo marito di combattere per conoscere la sua madre naturale e le chiederà la cortesia di non mettersi in mezzo a faccende che non la riguardano. Lei potrà fare come vuole ma non dovrà incoraggiare mai più suo marito ad avvicinarsi a Sheila. Hope cercherà di difendersi e rivelerà alla Forrester di essere molto triste per questa situazione. Tutti hanno diritto di avere delle seconde occasioni e ogni figlio dovrebbe poter avere un rapporto con i propri genitori. Questa determinazione, la porterà ad avere un confronto persino con Brooke, sua madre.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Hope prega Brooke di aiutarla a ricucire il rapporto con suo padre

Hope sarà determinata più che mai ad avere un rapporto con suo padre. La ragazza si troverà a parlarne con sua madre Brooke, anche lei contraria al fatto che Deacon torni nelle loro vite. La Logan senior, dopo averle parlato di Donna ed Eric, consiglierà alla figlia di stare attenta a suo padre. Sebbene i due abbiano passato dei momenti molto intensi e intimi e abbiano condiviso una forte attrazione – molto simile a una storia d'amore – per Brooke la relazione con lo Sharpe è stata un errore o meglio un tradimento, visto che l'uomo era il marito di Bridget. La bionda confesserà alla figlia di aver visto del buono nel suo papà ma di essere ancora convinta che non sia capace di darle la serenità e l'affetto che cerca ma soprattutto le dirà di aver paura che la sua presenza crei problemi con Ridge, che lo odia a morte. Hope continuerà a insistere. Ha bisogno di entrambi i suoi genitori, ora più che mai.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon dice addio a Sheila e torna da Brooke

Mentre Hope cercherà di convincere Brooke ad aiutarla o meglio a sostenerla a ricucire il suo rapporto con il padre, Deacon dirà a Sheila di non avere più intenzione di seguire il suo piano. Lo Sharpe riterrà la Carter fin troppo fuori di testa e le dirà di aver paura che il loro rapporto finisca per rovinare ogni opportunità residua che ha con Brooke e Hope. Sheila capirà che il suo nuovo amico intende ricucire anche con la sua ex amante e lo prenderà in giro ma lui la rimetterà al suo posto, dicendole che la Logan senior è l'unico vero amore che abbia mai avuto. Poi si dirigerà verso casa di Brooke e busserà alla sua porta. La moglie di Ridge si stupirà di vederlo dietro alla porta e gli ricorderà che non è un ospite gradito, soprattutto da suo marito. Deacon insisterà per parlarle e le chiederà di aiutarlo con la loro figlia. Sarà allora che Hope, ancora a casa della madre, farà capolino e si getterà tra le braccia del padre, in lacrime, supplicando la sua mamma di lasciarle amare il suo papà, senza ostacolarla.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.