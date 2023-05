Beautiful, Anticipazioni Puntate dal 22 al 28 maggio 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Le Anticipazioni di Beautiful per le puntate in onda dal 22 al 28 maggio 2023 ci rivelano che Steffy cercherà in tutti i modi di capire cosa nasconda Thomas. La ragazza, intuirà che il fratello non è sereno e che qualche oscuro segreto lo sta tormentando, senza dargli tregua. Dopo aver ascoltato una sua strana conversazione, deciderà di pedinarlo e lo scoprirà in compagnia di Sheila. Intanto Brooke cambierà idea sul divorzio e cercherà di tornare indietro sui suoi passi e di convincere Ridge a tornare a casa.

Anticipazioni Beautiful: Steffy pedina Thomas e...

Le Anticipazioni di Beautiful da 15 al 21 maggio 2023 ci hanno già rivelato che Steffy capirà che Thomas sta nascondendo qualche segreto. La Forrester cercherà di farsi rivelare la verità dal fratello ma lui le risponderà di non essere per nulla teso e di essere solo molto preso con il lavoro. La ragazza non gli crederà nemmeno per un istante e nelle puntate della Soap che andranno in onda dal 22 al 28 maggio 2023, deciderà di pedinarlo. Dopo aver ascoltato una strana telefonata, Steffy seguirà Thomas a Il Giardino e scoprirà che il giovane doveva incontrarsi con Sheila. La sua mente comincerà a vagare e si domanderà cosa c'entri il suo fratellone con la Carter.

Beautiful Anticipazioni: Steffy affronta Sheila e le chiede di lasciare in pace Thomas

Steffy confiderà a Finn di aver visto suo fratello parlare con Sheila, nascosto in un vicolo. Suo marito cercherà di rassicurarla e le racconterà di aver parlato di persona con sua madre e di averle chiesto di stare lontana da guai per poter avere almeno una chance di potersi avvicinare alla sua famiglia. La Forrester non riuscirà però a calmarsi e sceglierà di affrontare personalmente la Carter. Si presenterà quindi nell'hotel dove alloggia la rossa e le dirà di averla vista parlare con Thomas. Le intimerà un'altra volta di stare lontano dai suoi cari e le ricorderà che nessuno di loro potrà mai amarla, compreso Finn. Sheila capirà che Steffy non ha scoperto cosa davvero ha combinato a Brooke e si appresterà a informare il suo nuovo alleato di guardarsi le spalle e di stare attento a sua sorella.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke cambia idea sul divorzio e chiede a Ridge di tornare a casa

Mentre Thomas continuerà a ribadire di non avere nulla che non vada e di non avere altri pensieri oltre al lavoro, Brooke capirà di aver fatto una stupidaggine a concedere il divorzio a Ridge. La Logan, sostenuta da Hope, Liam, Eric e persino Deacon, partirà in quarta con il marito, a cui rivelerà di non volerlo più lasciare andare. Il Forrester si troverà ancora più in difficoltà. Sua moglie, la donna che ama, lo starà pregando di tornare a casa e di perdonarla ma, nonostante i suoi forti sentimenti, non riuscirà a dimenticare di essere stato nuovamente ingannato. Brooke non mollerà la presa e dirà di essere pronta a tutto pur di riaverlo accanto. La bionda continuerà a chiedersi il perché della sbronza a Capodanno e deciderà di indagare, convinta che qualcuno la stia sabotando.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.