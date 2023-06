Beautiful, Anticipazioni Puntate dal 12 al 18 giugno 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 12 al 18 giugno 2023, Steffy riprenderà conoscenza. La ragazza non riuscirà però a ricordare nulla di quanto successo nel vicolo dietro a Il Giardino e Sheila sarà molto soddisfatta di questo. Intanto Taylor rivelerà a Ridge che Sheila le ha salvato la vita e, per questo motivo, ha acquisito il diritto di stare insieme a loro, come una famiglia. Paris e Carter invece si rivedranno dopo quanto successo con Grace. I due avranno uno scontro, di cui si accorgerà Quinn.

Anticipazioni Beautiful: Steffy si sveglia ma non ricorda nulla

Le Anticipazioni di Beautiful dal 5 all’11 giugno 2023 ci hanno già rivelato che Steffy sarà in coma, che Sheila tenterà il suicidio e che Taylor rischierà di morire. Insomma le puntate della prossima settimana saranno molto impegnative e anche quelle che andranno in onda dal 12 al 18 giugno 2023 non saranno da meno. Le trame degli episodi trasmessi tra due settimane, vedranno Steffy svegliarsi. La ragazza riprenderà conoscenza e tutti saranno felici di riabbracciarla. Tutti, tranne Sheila, che avrà paura che la Forrester riveli che a conciarla in quel modo, è stata proprio lei. La giovane però non ricorderà nulla e Bridget confermerà che Steffy è affetta da amnesia, a causa dello shock. La dottoressa informerà tutti che probabilmente la situazione si risolverà ma ci vorrà del tempo.

Beautiful Anticipazioni: Taylor rivela a Ridge che Sheila le ha salvato la vita

Ridge non sarà per nulla contento che Sheila ronzi intorno a sua figlia e che rimanga in ospedale nonostante nessuno la voglia. Cercherà quindi di cacciarla ma verrà fermato da Taylor, che gli rivelerà di quanto successo sul tetto dell’ospedale. La Hayes gli confesserà che la Carter le ha salvato la vita e che si è guadagnata il diritto di rimanere accanto a loro, come fossero una famiglia. Lo stilista non ne sarà per nulla felice e sarà sempre del parere che la rossa sia pericolosa. Intanto Deacon arriverà in clinica e troverà Sheila a terra disperata. Lo Sharpe cercherà di rincuorarla ma lei, colpevole di aver ucciso Finn, non riuscirà ovviamente a calmarsi. Con il risveglio di Steffy poi le cose si saranno fatte più complicate.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Paris e Carter a confronto

All’ospedale arriveranno anche Zende e Paris, che si assicureranno delle condizioni di Steffy. Ma mentre Zende, dopo aver parlato con Carter e Liam, confermerà a Eric e a Quinn di voler tornare all’attacco con la Buckingham, Paris avrà un duro confronto con Carter. I due si troveranno a discutere di quanto successo a casa del Walton e delle parole poco lusinghiere di Grace. La ragazza chiederà all’avvocato perché ora la stia spingendo tra le braccia del Forrester e lo spronerà, delusa, a combattere per il loro amore. La loro conversazione verrà ascoltata da Quinn, che rimarrà senza parole.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.