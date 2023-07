Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Kelly rischia di morire. Per Steffy è la prova che Finn è pericoloso?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che le prossime ore saranno determinanti per la relazione tra Steffy e Finn. Un evento, accaduto a Kelly, rischia di far credere alla Forrester che di suo marito non ci si possa davvero fidare, come dice Liam. Scopriamo insieme cosa succederà nella Soap.

Sono ore cruciali, quelle che stiamo per affrontare e che ci sveleranno come andranno davvero le cose nelle puntate di Beautiful. Nel weekend, negli Stati Uniti, sono andati in onda episodi al cardiopalma e dobbiamo aspettare ancora un po’ per sapere come andrà a finire la giornata al mare di Finn e Kelly e come si metterà per la piccola, finita nei guai perché travolta dalle onde. Di sicuro questo evento avrà delle gravi ripercussioni sulla famiglia di Steffy e forse porterà la Forrester a mettere in dubbio di potersi fidare di suo marito e a dare quindi ragione a Liam.

Anticipazioni Americane Beautiful: Kelly rischia di morire mentre è in spiaggia con Finn

Partiamo da quello che è successo venerdì scorso nelle puntate americane di Beautiful. Negli episodi andati in onda prima del weekend, Finn ha aspettato in ufficio che arrivasse la piccola Kelly, per passare con lei una giornata al mare. Steffy e suo marito sono ancora alla ricerca di una babysitter che possa sostituire la loro Amelia ma che possa anche proteggere i bambini con qualche tecnica di difesa, qualora fosse necessario. Per evitare che i piccoli stiano da soli e per tenerli sempre sotto controllo, Finnegan si è proposto di prendere qualche ora libera dal lavoro e di dedicarsi alla sua figliastra. Per farla felice, ha deciso di portarla in spiaggia ma dopo aver fatto castelli di sabbia e surfato insieme, la giornata ha preso una piega drammatica. In un momento di distrazione, la bambina è finita in balia delle onde, rischiando di affogare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn salva Kelly mentre Sheila

Sappiamo per certo, tramite qualche spoiler, che Finn riuscirà a salvare Kelly dalle onde. Sappiamo anche che la scena è stata e verrà osservata da Sheila, nascosta da una parte e probabilmente pronta a saltare fuori nel momento meno opportuno. Il buon dottore, messo da parte il cellulare che lo ha distratto, riporterà a riva la bambina e tornerà sicuramente a casa, per ritrovare la calma. Quello che succederà, ne siamo abbastanza certi, è che Steffy perderà completamente il controllo, nel sapere cosa è successo in quelle ore in cui sua figlia è stata in compagnia del suo patrigno e potrebbe finire per dare ragione a Liam.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy rompe con Finn per via di Kelly?

Liam ha messo in guardia Steffy da Finn e l’evento drammatico capitato a Kelly potrebbe portare la Forrester a dare davvero retta all’ex marito e a non fidarsi più del suo attuale compagno. Finnegan tornerà sicuramente a casa e racconterà quando accaduto alla moglie, trovandola già sul piede di guerra, per via del racconto e del video di Liam. Steffy non potrà fare finta di nulla e comincerà – è un’ipotesi ma crediamo possa davvero succedere – ad accusare il consorte di essere inaffidabile e di mettere in pericolo la vita dei figli e persino la sua. Possiamo immaginare che la reazione di Finn non si farà attendere e che il discorso finirà per trattare di Sheila e di quello che la bruna ha appena scoperto. Insomma la grande paura per Kelly potrebbe scoperchiare il vaso di Pandora ed essere la goccia che fa traboccare tutto. E Liam in tutto questo cosa farà? Si scaglierà contro Finn, “colpevole” di aver messo a repentaglio la vita della sua primogenita? Probabilmente sì. Staremo a vedere!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.