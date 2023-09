Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'8 settembre 2023: Eric si scusa con Quinn ma il loro matrimonio è finito!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'8 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Eric si scuserà con Quinn ma le farà capire che il loro matrimonio era finito da tempo.

Anticipazioni Beautiful: Eric si scusa con Quinn

Quinn è furiosa! Eric l’ha ingannata facendole credere, per tutto questo tempo, che il loro matrimonio potesse salvarsi. E invece stava passando del tempo con Donna e la stava tradendo con lei. Il Forrester si scuserà con sua moglie e le dirà di aver voluto avvertirla di quello che stava succedendo e non continuare con questa bugia. Eric sarà però molto chiaro con lei. È da tempo che entrambi stanno facendo i conti con dei sentimenti che non sono più gli stessi di una volta ed è ora di ammetterlo. Non devono continuare a farsi del male senza motivo.

Beautiful Anticipazioni: Eric confessa a Quinn che il loro matrimonio era finito da tempo

Eric farà capire a Quinn che nonostante i loro tentativi, il matrimonio che li ha uniti era finito da tempo, forse da prima che lei lo tradisse con Carter. Il Forrester sarà molto chiaro e le dirà di essere un’altra persona con Donna, di fidarsi di lei e di amarla senza paura. Esattamente come lei ha fatto e ancora fa con il Walton. Lo stilista le confiderà di aver desiderio di vedere entrambi felici e questo potrà succedere solo se prenderanno strade diverse da ora in poi. Quinn faticherà a convincersi che il marito abbia ragione ma alla fine dovrà ammettere che le sue parole corrispondono a verità.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Paris e Carter pronti a sposarsi

Grace continuerà a spingere Paris a non sposare Carter e le confiderà di essere spaventata che il Walton le spezzi il cuore e le faccia del male, esattamente come ha fatto con sua sorella Zoe. La sposa però sarà più che convinta ad andare avanti mentre l’avvocato, nella sua stanza, sarà preso da qualche dubbio mentre si guarderà allo specchio. Intanto Charlie, scelto come officiante, si stupirà di vedere Zende tra gli invitati.

