Beautiful, Anticipazioni Puntata del 7 settembre 2023: Quinn è furiosa! Eric l'ha tradita e inganna

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 7 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Quinn sarà furiosa per il tradimento di Eric mentre Carter sarà pronto a sposarsi. La situazione si complicherà molto presto.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 7 settembre 2023, alle ore 13.45, Quinn sarà furiosa con Eric. La Fuller lo ha scoperto a letto con Donna e si sentirà non soltanto tradita ma persino umiliata per quello che il marito ha fatto. Intanto Ridge tenterà ancora di convincere Carter a non sposare Paris e la stessa cosa farà Grace, che rivelerà alla figlia di essere molto in ansia per lei e per la sua felicità. Ma né lo sposo né la sposa cambieranno idea. Nessuno dei due può sapere che la situazione è destinata a precipitare da un momento all’altro.

Beautiful Anticipazioni: Quinn furiosa contro Eric e Donna

Eric ha scelto Donna e le ha promesso di rivelare a Quinn tutto e di chiudere con lei. Purtroppo per lui anzi per loro, la Fuller li ha scoperti in flagrante. Avvertita del fatto che i campi di pickleball fossero chiusi di giorni, Quinn ha raggiunto il Club insieme a Bridget e ha trovato suo marito a letto con la sua amante. Ovviamente andrà su tutte le furie e lo accuserà di averla tradita ma anche ingannata e umiliata, visto che alle sue continue richieste di salvare il loro matrimonio, il Forrester non ha saputo risponderle come avrebbe dovuto. Quinn urlerà contro il suo consorte e zittirà Donna che, insieme a Bridget, sarà costretta a lasciare la stanza, velocemente.

Anticipazioni Beautiful: Ridge torna alla carica con Carter

Carter sarà pronto a sposarsi e si specchierà con il suo bell’abito. Ridge arriverà nella stanza per accertarsi che il suo amico stia bene ma soprattutto per tentare, un’altra volta, di convincerlo a tornare indietro sui suoi passi. Il Walton gli risponderà di essere sempre convinto di voler diventare il marito di Paris e di essere felice della sua scelta. Il Forrester non nasconderà le sue perplessità ma lascerà il suo amico libero e si daranno appuntamento a Il Giardino.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Grace ci riprova ma Paris è convinta di sposarsi

Nella stanza in cui si sta preparando Paris, arriveranno prima Zende e poi Grace. Il Forrester vorrà congratularsi con la sua ex compagna e rassicurarla di fare il tifo per lei e per il suo amore. La giovane sarà molto felice di ricevere il suo supporto e sarà ancora più contenta quando Grace si presenterà davanti a lei. La dottoressa cercherà di convincere la figlia a non sposarsi e le confiderà di avere molta paura che il suo matrimonio possa renderla infelice. Per questo l’ha sempre osteggiata ma non intenderà lasciarla sola, durante questo passo. Paris ovviamente la rassicurerà: Carter è l’uomo della sua vita, non succederà nulla di male.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.