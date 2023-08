Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 31 agosto 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Li cercherà di fuggire dalle grinfie di Sheila. Con una scusa tenterà di uscire di casa e chiamare la polizia ma purtroppo la malefica rossa scoprirà il suo intento. Tra le due donne si scatenerà una lite furibonda, che metterà la dottoressa in pericolo. La Carter la ucciderà? La situazione è destinata a diventare tragica.

Anticipazioni Beautiful: Carter e Paris pronti a convolare a nozze

È ufficiale! Carter e Paris sono fidanzati. Mentre Quinn continuerà a sperare che il suo matrimonio con Eric si possa salvare – ignorando che suo marito abbia preso definitivamente le distanze da lei – il Walton si è presentato dalla Buckingham con un anello. Il ragazzo le ha chiesto di sposarlo e ovviamente lei ha detto sì. Paris sarà al settimo cielo, soprattutto quando scoprirà che il suo fidanzato vuole organizzare la cerimonia il più presto possibile, senza perdere altro tempo prezioso per il loro amore. Grace tornerà all’attacco ma non riuscirà a fermare la figlia, che anzi le chiederà cortesemente di non presentarsi alle nozze, se proprio non ha intenzione di appoggiarla.

Beautiful Anticipazioni: Li finge di essere alleata con Sheila

Li e Sheila si sono alleate ma è ormai chiaro che la dottoressa sta solo fingendo. In realtà sta aspettando il momento giusto per allontanarsi da casa e chiamare la polizia. Li sa di dover agire con molta attenzione, per evitare che la Carter la scopra e possa fare qualcosa di molto violento e assassino. Sarà però convinta di dover agire il più in fretta possibile, soprattutto perché Finn sta per svegliarsi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Li cerca di fuggire da Sheila

Sheila ha già messo in guardia Li. Nessuno deve sapere che lei è là e una sola mossa falsa, le costerà caro. La Carter si è però illusa che l’altra madre di suo figlio possa capire come davvero si senta e possa aiutarla a stare vicino a Finn. D’altronde Li pare non voler avere più nulla a che fare con Steffy e i Forrester, esattamente come lei. Purtroppo però si sbaglierà di grosso. Li, con la scusa di andare a prendere delle medicine per il loro bambino, cercherà di allontanarsi da lei e di uscire di casa per chiamare la polizia. Peccato che il suo obiettivo venga scoperto

Anticipazioni e Trame Beautiful: Sheila aggredisce Li

Sheila capirà immediatamente che Li sta mentendo e che non ha alcuna intenzione di andare davvero a prendere delle medicine per Finn. La Carter comprenderà che la dottoressa vuole chiamare la polizia e liberarsi di lei. Ovviamente non potrà permetterlo e fermerà la minuta Li, prima colpendola e poi atterrandola. Sheila sfogherà tutta la sua ira contro di lei, che a fatica riuscirà a svincolarsi per poi darsi alla fuga in auto, seguita dalla rossa, furiosa più che mai.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.