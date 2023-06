Beautiful, Anticipazioni Puntata del 30 giugno 2023: Hope ha preso una decisione importante...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 30 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che mentre Hope fa sapere a Brooke di non voler demordere, Quinn fa una sorprendente confessione a Carter...

Nella puntata di Beautiful in onda il 30 giugno 2023, sempre su Canale5 alle ore 13.45, Hope non ha più alcun dubbio. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che mentre Brooke tenta d'incoraggiarla, la figlia le fa sapere che non si lascerà abbattere da niente e da nessuno: dopotutto, è sicura che Liam la ami, e che debba soltanto avere un po' di pazienza con lui. Intanto, lo Spencer sta rincuorando Steffy, assicurandole che la Logan junior non sia gelosa della loro vicinanza. Quinn, invece, ha un'inaspettata confessione da fare a Carter. La donna confida all'avvocato di avere forte nostalgia della sua intimità con Eric...

Beautiful Anticipazioni: I timori di Hope...

Hope non può nascondere la sua insofferenza per la vicinanza tra Liam e Steffy. Dopotutto, i due sono stati marito e moglie, ma anche amanti. Le parole di Thomas, come se non bastasse, non l'aiutano a tranquillizzarsi, anzi, non fanno che alimentare le sue perplessità. Nonostante ciò, la bionda sta prendendo sempre più consapevolezza del fatto che, in fin dei conti, sia giusto che lo Spencer stia accanto alla Forrester, la quale, tra i dolori lancinanti, i vuoti di memoria e soprattutto la tragica morte di Finn, sta vivendo un periodo decisamente buio...

Anticipazioni Beautiful: Hope non si arrende!

Brooke, vedendo la Logan junior così crucciata, sta provando a rincuorarla. La madre, così come la figlia, non è affatto contenta di sapere che il primogenito di Bill stia trascorrendo tutto il suo tempo libero con Steffy, ma, oltre ad invitare Hope a guardarsi sempre le spalle, la invita anche a non lasciarsi abbattere dai sospetti e da ciò che le ha detto il papà di Douglas. La ragazza rassicura la Logan senior: non permetterà a niente e nessuno di buttarla giù. Intanto, Liam è in compagnia della vedova; il giovane sta assicurando alla Forrester che la Logan junior non è per niente gelosa, e che capisce perfettamente quanto lei abbia bisogno della sua presenza...

Beautiful, Anticipazioni puntata del 30 giugno 2023: Quinn si sfoga con Carter...

Quinn continua a sfogarsi con Carter, proprio come i vecchi tempi. La designer di gioielli, per quanto si sia sforzata di toccare l'argomento, non riesce a mentire al suo ex amante quando le domanda se ci sia qualcosa che non vada con Eric. La Fuller racconta al Walton di non essere felice, perché, evidentemente, il coniuge non è ancora riuscito a perdonarla per il tradimento: è sfuggente. La mora, con espressione sofferente, confida all'avvocato di avvertire una forte nostalgia dei momenti intimi con il Forrester senior, il quale non la degna più di uno sguardo...

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.