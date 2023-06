Beautiful, Anticipazioni Puntata del 24 giugno 2023: Steffy distrutta dal dolore. Ora ricorda tutto... o quasi!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 24 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Steffy non riuscirà a smettere di piangere a causa della morte di Finn. Sheila intanto...

Nella puntata di Beautiful in onda il 24 giugno 2023, Steffy dovrà fare i conti con il dolore dei suoi ricordi. Le Anticipazioni della Soap – in onda su Canale5 alle ore 13.45 – ci rivelano che la Forrester ricorderà tutto sia su Finn che su Hayes e, scoperto che suo marito è morto, continuerà a piangere e sarà inconsolabile. Ridge, Taylor e Liam non sapranno cosa fare per lenire la sua tristezza e potranno solo promettere di starle accanto. Intanto Sheila continuerà a temere di essere nei guai mentre Brooke e Hope aspetteranno di sapere come sia andata con la Forrester. Brooke non riuscirà a nascondere di essere soddisfatta del fatto che ora Steffy non pensi più che Liam sia suo marito mentre Hope sarà preoccupata delle conseguenze di tutta questa situazione.

Anticipazioni Beautiful: Steffy non si capacita che Finn sia morto

Brooke canta vittoria. Bridget ha dato il suo ok a rivelare a Steffy la verità su Finn e Taylor, Liam e Ridge hanno così affrontato la ragazza, dicendole che purtroppo il suo amato marito non c'è più. La Forrester ha ricordato tutto e si è pure intristita per aver dimenticato il suo amato marito, la persona che è riuscita a riportare pace e serenità nella sua vita. Nella puntata di Beautiful del 24 giugno 2023, tutti continueranno a stare al suo capezzale e a rincuorarla che andrà tutto bene e che non la lasceranno mai sola ma la poverina comincerà a capire di dover affrontare il periodo più duro della sua vita.

Beautiful Anticipazioni: Sheila ringrazia Taylor ma ha ancora voglia di uccidere Steffy

Sheila è stata interrotta sul più bello e purtroppo non è riuscita a manomettere la flebo di Steffy e ucciderla. La Carter è rimasta spiazzata dall'arrivo di Liam e Ridge nella stanza, pronti a rivelare alla Forrester tutta la verità. Purtroppo, esattamente come Taylor, non ha potuto fermarli e insieme alla Hayes ha assistito impotente al momento in cui la ragazza ha scoperto tutto. Ma se Taylor si è subito calmata, rassicurata pure da Bridget – che si scuserà con lei per non averla avvertita prima della possibilità di raccontare tutto alla figlia – la rossa si innervosirà ancora di più. Avrà infatti paura che ora che la sua nemica ha ricordato Finn, possa anche rammentare il resto. Ma visto che la giovane non sembrerà ancora recuperare interamente la memoria, si limiterà a dirsi dispiaciuta per quello che è accaduto e ringrazierà Taylor per averle dimostrato compassione in questo momento.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Hope sollevate dalla verità

Chi proprio non sta riuscendo ad avere totale compassione di Steffy, è Brooke. La Logan ha da subito detto di volere che la ragazza fosse informata dei fatti e che non continuasse a pensare che Liam fosse suo marito. Le sue preghiere sono state ascoltate e insieme a Hope ora non farà altro che aspettare di sapere cosa sia successo nella stanza. La Logan non vedrà l'ora di correre ad abbracciare Ridge e di stargli vicino in questo momento molto difficile. Hope invece si sentirà un po' in colpa per la sua sorellastra e si chiederà se questa situazione, alla fine, non farà comunque male alla madre di Kelly e a suo marito Liam, che le starà sicuramente ancora vicino.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 giugno 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.