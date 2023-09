Beautiful, Anticipazioni Puntata del 23 settembre 2023: Finn supplica Sheila, "Fammi vedere Steffy e mio figlio, ora!"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 23 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Finn cercherà di convincere Sheila a lasciargli vedere Steffy e suo figlio ma la rossa sarà chiara: lui non si muoverà da là.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 23 settembre 2023, alle ore 13.45, Finn cercherà ancora di scappare da Sheila. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo scoprirà ulteriori dettagli sulla fuga di sua madre e tenterà di convincerla a lasciarlo andare, per informare Steffy di essere ancora vivo. Intanto a casa di Brooke, lei e Ridge riceveranno la visita di Baker. Il detective dirà loro di aver scoperto che la Carter è stata aiutata a evadere, da qualcuno che lavora in prigione. Il poliziotto li informerà che a dargli questa notizia è stato il secondino Mike Guthrie, nome che sarà piuttosto famigliare ai coniugi Forrester.

Anticipazioni Beautiful: Finn scopre nuovi dettagli sull’evasione di Sheila

Finn ha tentato la fuga ma purtroppo per lui, Sheila si è accorta di tutto e lo ha fermato. Il ragazzo è ancora imprigionato nel letto di casa di Li, senza poter fare un passo da solo e senza sorveglianza. Il suo intento di tornare da Steffy e dirle che è ancora vivo, sta diventando molto difficile da realizzare. Mentre si troverà ancora rinchiuso in camera, verrà a scoprire alcuni nuovi dettagli sulla fuga di sua madre. Sentirà infatti che un uomo avrà fatto il suo ingresso in casa e capirà che questi non è altri che la persona che ha fornito alla Carter, la via d’uscita dalla prigione.

Beautiful Anticipazioni: Finn prega Sheila di lasciarlo andare

Mike si renderà conto che Finn è sveglio e che lo ha sentito parlare dell’evasione di Sheila. Il secondino sarà molto preoccupato per questo dettaglio e comincerà a dire alla sua amica di fuggire insieme a lui, prima che sia troppo tardi. Finnegan avrà paura che la Carter lo lasci davvero là e che sia spacciato. Per questo la supplicherà di lasciarlo andare e di permettergli di vedere Steffy e suo figlio. La rossa però non sentirà ragioni e vorrà tenere il figlio ancora segregato. Finn riuscirà a salvarsi?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Nuovi indizi sulla fuga di Sheila

Brooke e Ridge, finalmente riuniti, continueranno a parlare di quanto sia pericolosa Sheila e di come siano in collera con la polizia, che non è riuscita a controllare la Carter. Carter continuerà a raccontare loro di aver saputo che la donna è stata aiutata e che a farla fuggire è stato qualcuno che lavora in prigione. A dargli questa notizia è stato Mike Guthrie, uno dei secondini. A Brooke e Ridge questo nome sarà famigliare e ricorderanno che si tratta dell’amico di Sheila Carter, che un tempo lavorava persino alla Forrester Creations. Intanto in azienda, Quinn ed Eric discuteranno del divorzio e concorderanno di voler fare tutto in modo amichevole. La Fuller però farà notare al marito di non voler perdere alcuni suoi privilegi in azienda.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 24 settembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.