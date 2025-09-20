TGCom24
Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 settembre 2025: RJ pronto a festeggiare l'amore e non solo con Luna!

Silvia Farris
4

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 21 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che RJ riceverà un messaggio molto importante, che cambierà tutto!

Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 settembre 2025: RJ pronto a festeggiare l'amore e non solo con Luna!

Eric ha deciso di festeggiare il suo rinnovato amore per la vita con una festa in grande stile, quello dei Forrester. Nella puntata di Beautiful in onda il 21 settembre 2025, alle ore 14.05 su Canale5, il patriarca manderà l’invito a tutti i suoi famigliari e ovviamente tra questi c’è RJ. Il ragazzo, reduce da una notte d’amore con Luna, la prima per la giovane stagista, accoglierà il messaggio del nonnino con tanta felicità. Il ragazzo non riuscirà a trattenere l’entusiasmo anche perché verrà celebrato un momento di grande unione tra tutti, a cui lui ovviamente non potrà mancare e a cui non vedrà l’ora di partecipare. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Tra Luna e RJ è amore vero?

Tra Luna e RJ è scoppiata la passione e i due giovani hanno fatto l’amore. La stagista si è lasciata andare, per la prima volta, con il bel Forrester e non potrebbe essere più felice. I due giovani si sono svegliati l’uno accanto all’altra, contenti per questo bel momento passato insieme, il primo di tanti, visto che intendono fare coppia fissa. Il figlio di Ridge pare aver trovato la sua compagna per la vita e pure la Nozawa sembra del suo stesso parere. Il loro amore e la loro relazione dureranno davvero oppure la coppia è destinata a incontrare delle difficoltà, che metteranno entrambi con le spalle al muro?

Una festa per festeggiare la vita, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Eric vuole festeggiare la gran bella notizia che è arrivata. Finn gli ha comunicato che la terapia ha funzionato e che lui non è più in pericolo di vita. Il Forrester è felice come non mai e vuole onorare come si deve questo grande momento. Per questo ha pensato di organizzare una festa con tutti i suoi parenti, come aveva fatto per salutarli (di nascosto) quando pensava di morire. Lo stilista è felice come non mai e invierà dei messaggi a tutti coloro che non si trovano a Villa Forrester in quell’istante. Tra loro c’è RJ, che riceverà l’sms di suo nonno e sarà travolto dalla gioia.

Beautiful Anticipazioni 21 settembre 2025: RJ pronto a festeggiare con Eric

RJ riceverà il messaggio di Eric e sarà felicissimo di sapere che suo nonno non solo sta benissimo ma si sente anche in forma per festeggiare insieme a tutta la sua famiglia. Il giovane non potrebbe essere più felice, visto il bellissimo momento che sta vivendo anche con Luna, con cui ha suggellato la propria unione. Il giovane Forrester si preparerà a questo evento alla Villa, a cui si presenterà insieme alla sua amata, stavolta ufficialmente come coppia. Vi anticipiamo che la serata evolverà in modo molto particolare e da allora niente sarà come prima.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
