Beautiful, Anticipazioni Puntata del 21 ottobre 2023: Finn e Steffy pronti ad affrontare l'incubo Sheila... di nuovo!

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 21 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Finn e Steffy cercheranno di non pensare a Sheila ma lei è ancora una mina vagante...

Nella puntata di Beautiful in onda il 21 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Finn e Steffy si riuniranno ai bambini. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che dopo il loro incontro, tra le strade di Monaco, i due ragazzi torneranno in albergo, pronti a riabbracciare – insieme – i figli. La loro felicità sarà però offuscata dal pensiero di Sheila, ancora latitante e pericolosa. Il bel dottore cercherà di calmare la moglie e le dirà che, almeno per ora, dovranno pensare alla loro famiglia e alla loro casa, che li attende. La paura per la Carter sarà condivisa anche da Brooke e Hope, a Los Angeles, così come da Taylor e Ridge in Francia. Tutti giureranno di tenere la guardia alzata, per evitare che un’altra tragedia si abbatta su di loro.

Anticipazioni Beautiful: Finn e Steffy pronti a tornare a casa e ad affrontare Sheila

Finn ha trovato Steffy e finalmente la loro famiglia è di nuovo riunita. I due ragazzi sono felici di essersi riabbracciati e potranno godersi il loro amore e i loro bambini che li raggiungeranno in hotel. La serenità del dottore e della Forrester verrà però turbata da un pensiero fastidiosissimo: quello di Sheila. La Carter è ancora a piede libero ed è una mina vagante, da fermare. Finn spingerà la moglie a non preoccuparsene proprio ora e la spronerà a pensare solo al meglio per loro, al loro ritorno a casa e alla vita che vivranno insieme, senza separarsi mai più.

Beautiful Anticipazioni: Sheila cade sempre in piedi

Sheila ha nove vite, come un gatto. Sembra proprio che nessuno sia in grado di fermarla e di metterla davvero dietro alle sbarre. La Carter trova sempre qualcuno che le dia una mano. Prima si è trattato di Mike e ora di Deacon, che l’ha salvata da Baker e dalla galera, ma che la vuole fuori dalla sua casa, immediatamente. La rossa non lo lascerà in pace così in fretta anzi continuerà a tormentarlo e a convincerlo a supportarla e purtroppo lo Sharpe non saprà dirle di no. Ma presto una svolta, molto particolare, farà tremare le trame di Beautiful.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope e Brooke in ansia per Sheila

La latitanza di Sheila non preoccupa solo Finn e Steffy. Tutta la famiglia Forrester, così come quella Logan e Spencer, saranno preoccupate per la presenza, in città, di un simile pericolo. Hope chiederà a sua madre se abbia notizie da parte di Ridge e dalla sicurezza che lo stilista ha chiamato per controllare e se per caso il Forrester abbia sentito Baker. Nessuno però è al corrente che la Carter ha trovato rifugio dall’unica persona che non le ha voltato le spalle. Intanto a Montecarlo, pure Taylor si informerà delle mosse dell’ex marito, pronto a stanare la rossa da un momento all’altro.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 21 ottobre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.