Beautiful, Anticipazioni Puntata del 2 settembre 2023: La furia omicida di Sheila si risveglia. Li è la sua prossima vittima!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 2 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Sheila tamponerà e ucciderà Li mentre Carter deciderà di accelerare le nozze.

Nella puntata di Beautiful in onda il 2 settembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, tra Sheila e Li accadrà l’inevitabile. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la dottoressa riuscirà a fuggire dalle grinfie della Carter e a mettersi in macchina, nel tentativo rocambolesco di allontanarsi. La malefica rossa, furiosa e assetata di vendetta, la inseguirà. Per Li non ci sarà nulla da fare. Intanto Carter sarà pensieroso ma le sue riflessioni verranno interrotte da Paris, felice per il loro matrimonio. I due decideranno di non aspettare più e di sposarsi il giorno successivo e di festeggiare a Il Giardino.

Anticipazioni Beautiful: Li tenta di fuggire

Li sta tentando di fuggire da Sheila ma la Carter, capito il suo piano, l’ha fermata. Ma non del tutto! Le due donne continueranno a litigare furiosamente e Li, con un colpo di reni – dopo essere caduta a terra – riuscirà a divincolarsi dalla sua rivale e a uscire di casa, per prendere l’auto, accendere il motore e cercare di allontanarsi. Sheila però non avrà alcuna intenzione di lasciarla andare, non dopo quello che ha scoperto su Finn, ancora vivo e pronto a molto vicino a riaprire gli occhi.

Beautiful Anticipazioni: Sheila uccide Li

Li si darà alla fuga in macchina ma Sheila, lesta e veloce, si metterà al suo inseguimento. La rossa tampinerà la dottoressa senza sosta, fino a quando non la tamponerà e la butterà fuori strada. L’incidente di Li sembrerà mortale. La Carter sarà soddisfatta di quello che ha fatto e finalmente canterà vittoria. L’altra sua rivale sarà finalmente fuori gioco e lei sarà libera di tornare dal suo Finn, senza che nessuno la disturbi. D’altronde solo lei, ora, è a conoscenza del fatto che Finnegan sia ancora vivo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter e Paris si sposeranno molto presto

Paris è molto felice per il matrimonio con Carter e non vede l’ora di diventare sua moglie. Il Walton avrà però ancora diversi pensieri per la testa e sarà evidente che non abbia poi così tanto desiderio di sposarsi con la Buckingham. Il ragazzo farà però finta di nulla e continuerà a dire alla sua fidanzata di essere l’uomo più contento e fortunato del mondo. Per evitare di essere preso dai dubbi e dai ripensamenti, l’avvocato proporrà a Paris di sposarsi subito, il giorno dopo, a Il Giardino. Lei accetterà con grande entusiasmo.

