Beautiful, Anticipazioni Puntata del 10 novembre 2023: Steffy spinge Ridge a difendere Thomas e a schierarsi contro Brooke!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 10 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy spronerà Ridge a mettere a tacere Brooke e a dare una mano a Thomas e alla sua famiglia, nonostante l'opposizione della Logan.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 10 novembre 2023, alle ore 13.45, Steffy prenderà le difese sia di sua madre che di suo fratello e sarà molto chiara con suo padre. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la bella Forrester spronerà Ridge a difendere la sua famiglia e a scontrarsi con Brooke, senza alcuna paura. La ragazza sarà spudoratamente sincera e farà notare al genitore quanto lei e suo fratello – ma anche la loro madre – abbiano sofferto per le sue continue assenze e per le sue decisioni, atte ad assecondare i capricci della Logan. È ora di dire basta e di pensare al bene dei Forrester. Intanto Brooke prometterà a Hope di aiutarla in ogni modo, per non perdere Douglas.

Anticipazioni Beautiful: Ridge rivela che Brooke lo ha perdonato

Ridge ha confessato a Taylor e a Steffy di aver rivelato a Brooke quanto accaduto a Montecarlo. Il Forrester voleva essere sincero con sua moglie e non lasciare che un momento di passione – sebbene ancora ancorato nella sua mente – creasse una frattura nella sua relazione con la Logan. Lo stilista ha riportato alla figlia e alla Hayes che Brooke ha deciso di perdonarlo ma anche che loro due hanno finito per discutere di Thomas e Douglas e si sono trovati in disaccordo.

Beautiful Anticipazioni: Steffy sprona Ridge a non difendere Brooke

Steffy e Taylor non sono rimaste per nulla stupite della reazione di Brooke. Entrambe sapevano che la Logan non sarebbe stata contenta della decisione del Forrester e di certo non si sono preoccupate, e non lo faranno, che la bionda abbia intenzione di aiutare la figlia, a impugnare la custodia. Steffy però vorrà togliersi un sassolino dalla scarpa. Ora che Brooke sa del bacio di Montecarlo, suo padre dovrebbe cercare di capire perché ha baciato Taylor e quali sentimenti li leghino ancora. La ragazza spronerà il padre a farsi le domande giuste ma soprattutto a dichiarare guerra a Brooke se anche lui, come tutti i Forrester, ritiene che il piccolo figlio di Caroline, debba vivere con la sua famiglia di sangue.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke promette a Hope di aiutarla a non perdere Douglas

Brooke ha dichiarato guerra a Thomas ma anche a Ridge ed è rimasta molto delusa dall’atteggiamento del Forrester, riguardo a suo figlio e suo nipote. Convinta che il suo consorte si stia sbagliando, correrà da Hope per raccontarle tutto. La Logan prometterà alla giovane di aiutarla in tutto e per tutto, per non perdere suo figlio e per fermare il rampollo di Ridge. Ma ci riuscirà? Ma soprattutto cosa avrà in mente? Intanto Deacon, sedotto e imbrogliato da una donna misteriosa, comincerà a svegliarsi dalla notte di follie e a capire chi è la sua misteriosa ospite nel letto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.