Beautiful Anticipazioni: Liam abbandona Hope e Thomas ne approfitta!

Nelle prossime puntate di Beautiful, Hope si sentirà sempre più abbandonata da Liam e non capita. L'atteggiamento dello Spencer finirà per spingerla tra le braccia di Thomas, sempre più problematico e tormentato dalle allucinazioni.

La settimana che si è appena conclusa ha visto Hope difendere a spada tratta Thomas e mettersi persino contro sua madre. Nelle prossime puntate di Beautiful la piccola Logan continuerà a sostenere il suo collega e a pensare che lui sia un uomo cambiato. Tutto questo non farà per nulla piacere a Liam, che arriverà a voltarle le spalle, non partecipando alla sua sfilata, pur di non applaudire il Forrester. Questa decisione gli costerà molto cara e farà sì che Hope si avvicini sempre più al figlio di Ridge, che ha ripreso ad avere delle allucinazioni sul loro impossibile amore. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Anticipazioni Beautiful: Hope crede che Thomas sia cambiato

Hope si è convinta che Thomas sia cambiato e nonostante sia rimasta sconvolta a causa del manichino con le sue fattezze, trovato nell’ufficio del Forrester, non ha perso la fiducia nel collega e ha anzi creduto alle sue scuse, non negando di trovarlo sexy. La ragazza è certa che il suo ex sia diventato un uomo migliore e che meriti una seconda chance, almeno come padre. La cosa non sta però lasciando per nulla sereni né Brooke né Liam, che continuano e continueranno a remarle contro e a cercare di farle aprire gli occhi.

Beautiful Anticipazioni: Hope difende Thomas ma lui ha di nuovo le allucinazioni

Hope non vorrà dare retta né a Brooke né a Liam e continuerà a dir loro che Thomas è cambiato e che il lavoro che stanno facendo per la Hope for the Future è la dimostrazione che il Forrester non sia più ossessionato da lei. Douglas darà poi un assist molto importante al padre, non solo con la decisione di non tornare a casa con Liam ma anche facendo capire ai suoi genitori di voler condividere del tempo tutti insieme, ancora, a casa di Eric. Peccato però che Thomas, come temono Brooke e Liam, abbia davvero ripreso ad avere delle allucinazioni sulla piccola Logan e che la cosa stia diventando molto pericolosa.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam abbandona Hope

A fare il danno finale e a portare Hope tra le braccia di Thomas sarà però Liam. Il giovane, nelle prossime puntate di Beautiful, si sentirà sempre più escluso dalla moglie e si infurierà talmente tanto, da non riuscire a partecipare alla sfilata della consorte. Lo Spencer, dopo aver visto con quanta intensa la Logan e Thomas lavorano, confesserà alla bionda di non essere in grado di vederla sul palco insieme al Forrester e di non poter resistere a una simile visione. Hope ci rimarrà male e spererà sino all’ultimo di trovare suo marito tra il pubblico e di poter festeggiare con lui il grande successo della sua collezione. Così però non avverrà e la figlia di Brooke, delusa, si lascerà consolare da Thomas, pronto a farle da spalla. Liam si darà la zappa sui piedi definitivamente?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 9 marzo 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.